Чим здивує готель Kempinski Floating Palace

Головною особливістю готелю стане те, що завдяки його плавучості, він зможе змінювати місце розташування. Якір можна буде залишати у різних місцях.

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У головній будівлі Kempinski Floating Palace буде 156 номерів різних класів, ресторани, бари, СПА-центр, басейни та ще багато іншого. Навколо неї розташуються 12 окремих вілл з власними пейзажними басейнами та терасами на даху. Їх обслуговуватиме окремий персонал, готовий задовільними усі бажання гостей.

Майбутній плавучий готель Kempinski Floating Palace / Візуалізація Kempinski Hotels

Для початку готель стоятиме на якорі у дорогому районі Дубая – біля пляжу Джумейра. Це місце забезпечить туристам комфорт та відмінні краєвиди на місто. Час від часу готель планують переміщати до інших якірних зупинок.

Ми впевнені, що наш готель дуже скоро стане однією з головних туристичних локацій Дубая. Він, без сумніву, займе культову позицію серед плавучих готелів усього світу,

– поділився генеральний директор Seagate Shipyard Мохамед Ель Бахраві.

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Наразі Kempinski Floating Palace будується на корабельні Seagate в Дубаї, і готується до відкриття, запланованого на 2023 рік.

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