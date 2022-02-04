Для этого для желающих отдохнуть на пляже введут суточные пропуска. Им можно будет без каких-либо трудностей получить на специально созданном сайте, однако количество пропусков на один день будет ограниченным – от 200 до 300. Их будут проверять на входе к пляжу, а также выборочно у тех, кто уже будет находиться на территории.

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Зачем нужны пропуска

Новую систему планируют тестировать весной, а ввести в действие летом 2022 года. При обычных условиях в высокий сезон на пляже Сюжитон бывает более 1500 отдыхающих за один день, а пропуска помогут сократить это количество в разы. Это необходимо, чтобы уменьшить экологическую нагрузку.

Существует реальный риск эрозии, потому что кроме камней здесь есть почва. В частности, корни сосен могут обнажиться и ослабеть. Мы можем потерять весь ландшафт, если ничего не сделаем,

– прокомментировал ситуацию представитель национального парка Каланки, частью которого является пляж.

Хоть за окном зима и холод, сейчас самое время пожелать о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь.

Это уже не первый шаг властей, направленный на сохранение этой особенной территории. Ранее они запретили несанкционированную стоянку лодок в бухтах, существенно уменьшили количество парковочных мест и начали регулярно публиковать в соцсетях фото переполненных пляжей, чтобы отпугнуть людей.

Ландшафты пляжа Сюжитон: смотрите видео

В Венеции также хотят сократить наплыв туристов

Власти Италии ввели похожие правила для туристов , желающих посетить Венецию. В 2022 году они смогут попасть в "город на воде" только после покупки однодневного входного билета за 5 евро. Это решили сделать, чтобы уменьшить количество "туристов одного дня" и склонить людей к более продолжительным путешествиям.