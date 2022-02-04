Для этого для желающих отдохнуть на пляже введут суточные пропуска. Им можно будет без каких-либо трудностей получить на специально созданном сайте, однако количество пропусков на один день будет ограниченным – от 200 до 300. Их будут проверять на входе к пляжу, а также выборочно у тех, кто уже будет находиться на территории.
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Зачем нужны пропуска
Новую систему планируют тестировать весной, а ввести в действие летом 2022 года. При обычных условиях в высокий сезон на пляже Сюжитон бывает более 1500 отдыхающих за один день, а пропуска помогут сократить это количество в разы. Это необходимо, чтобы уменьшить экологическую нагрузку.
Существует реальный риск эрозии, потому что кроме камней здесь есть почва. В частности, корни сосен могут обнажиться и ослабеть. Мы можем потерять весь ландшафт, если ничего не сделаем,
– прокомментировал ситуацию представитель национального парка Каланки, частью которого является пляж.
Это уже не первый шаг властей, направленный на сохранение этой особенной территории. Ранее они запретили несанкционированную стоянку лодок в бухтах, существенно уменьшили количество парковочных мест и начали регулярно публиковать в соцсетях фото переполненных пляжей, чтобы отпугнуть людей.
Ландшафты пляжа Сюжитон: смотрите видео
В Венеции также хотят сократить наплыв туристов
Власти Италии ввели похожие правила для туристов, желающих посетить Венецию. В 2022 году они смогут попасть в "город на воде" только после покупки однодневного входного билета за 5 евро. Это решили сделать, чтобы уменьшить количество "туристов одного дня" и склонить людей к более продолжительным путешествиям.
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