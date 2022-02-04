Для цього для охочих відпочити на пляжі введуть добові перепустки. Їм можна буде без будь-яких труднощів отримати на спеціально створеному сайті, однак кількість перепусток на один день буде обмеженою – від 200 до 300. Їх перевірятимуть на вході до пляжу, а також вибірково у тих, хто вже перебуватиме на території.

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Навіщо потрібні перепустки

Нову систему планують тестувати весною, а ввести у дію – влітку 2022 року. За звичайних умов у високий сезон на пляжі Сюжитон буває понад 1500 відпочивальників за один день, а перепустки допоможуть скоротити цю кількість в рази. Це необхідно, щоб зменшити екологічне навантаження.

Існує реальний ризик ерозії, бо, крім каміння, тут є ґрунт. Зокрема, коріння сосен можуть оголитися та ослабитися. Ми можемо втратити весь ландшафт, якщо нічого не зробимо,

– прокоментував ситуацію представник національного парку Каланки, частиною якого є пляж.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Це вже не перший крок влади, спрямований на збереження цієї особливої території. Раніше вони заборонили несанкціоновану стоянку човнів у бухтах, суттєво зменшили кількість місць для паркування та почали регулярно публікувати в соцмережах фото переповнених пляжів, аби відлякати людей.

Ландшафти пляжу Сюжитон: дивіться відео

У Венеції також хочуть зменшити наплив туристів

Влада Італії ввела схожі правила для туристів, охочих відвідати Венецію. У 2022 році вони зможуть потрапити до "міста на воді" лише після купівлі одноденного вхідного квитка за 5 євро. Це вирішили зробити, щоб зменшити кількість "туристів одного дня" та заохотити людей до більш тривалих мандрівок.

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