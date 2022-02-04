Вход по пропускам: в Марселе ограничат количество посетителей знаменитого пляжа

Власти французского курортного города Марсель решили ограничить количество посетителей знаменитого пляжа Сюжитон. Это сделают, чтобы уберечь живописные природные ландшафты от разрушения.

Для этого для желающих отдохнуть на пляже введут суточные пропуска. Им можно будет без каких-либо трудностей получить на специально созданном сайте, однако количество пропусков на один день будет ограниченным – от 200 до 300. Их будут проверять на входе к пляжу, а также выборочно у тех, кто уже будет находиться на территории.

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Зачем нужны пропуска

Новую систему планируют тестировать весной, а ввести в действие летом 2022 года. При обычных условиях в высокий сезон на пляже Сюжитон бывает более 1500 отдыхающих за один день, а пропуска помогут сократить это количество в разы. Это необходимо, чтобы уменьшить экологическую нагрузку.

Существует реальный риск эрозии, потому что кроме камней здесь есть почва. В частности, корни сосен могут обнажиться и ослабеть. Мы можем потерять весь ландшафт, если ничего не сделаем,

– прокомментировал ситуацию представитель национального парка Каланки, частью которого является пляж.

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Это уже не первый шаг властей, направленный на сохранение этой особенной территории. Ранее они запретили несанкционированную стоянку лодок в бухтах, существенно уменьшили количество парковочных мест и начали регулярно публиковать в соцсетях фото переполненных пляжей, чтобы отпугнуть людей.

Ландшафты пляжа Сюжитон: смотрите видео

В Венеции также хотят сократить наплыв туристов

Власти Италии ввели похожие правила для туристов, желающих посетить Венецию. В 2022 году они смогут попасть в "город на воде" только после покупки однодневного входного билета за 5 евро. Это решили сделать, чтобы уменьшить количество "туристов одного дня" и склонить людей к более продолжительным путешествиям.

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