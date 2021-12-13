Свою работу "Восточный Экспресс" прервал в марте 2020 года из-за начала пандемии коронавируса. С тех пор прошло больше, чем 1,5 года, и уже скоро он снова отправится в путь.
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Возвращение "Восточного Экспресса"
"Восточный Экспресс" будет следовать по маршруту Анкара – Кайсери – Сивас – Эрзинджан – Эрзурум – Карс. Этот путь в 1300 километров поезд будет проезжать примерно за 31,5 часа. В среду и пятницу поезд будет отправляться из Анкары, а в пятницу и воскресенье – из Карса. По этому маршруту будут курсировать 2 поезда.
У этого направления есть немало поклонников. Начав свою работу 29 мая 2019, "Восточный Экспресс" успел выполнить 368 рейсов и перевезти около 38 тысяч пассажиров.
В свой первый после продолжительного перерыва рейс "Восточный Экспресс" отправится из Анкары в среду, 15 декабря, в 15:55.
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