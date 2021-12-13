Свою роботу "Східний Експрес" перервав у березні 2020 року через початок пандемії коронавірусу. З того часу минуло більше, ніж 1,5 роки, і вже скоро він знову вирушить у дорогу.

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Повернення "Східного Експреса"

"Східний Експрес" прямуватиме за маршрутом Анкара – Кайсері – Сівас – Ерзінджан – Ерзурум – Карс. Цей шлях у 1300 кілометрів потяг проїжджатиме приблизно за 31,5 години. У середу та п'ятницю потяг вирушатиме з Анкари, а в п'ятницю та неділю – з Карса. За цим маршрутом курсуватимуть 2 поїзди.

У цього напрямку є чимало шанувальників. Розпочавши свою роботу 29 травня 2019 року, "Східний експрес" встиг виконати 368 рейсів та перевезти майже 38 тисяч пасажирів.

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут. Особливо популярні подорожі "Східним Експресом" серед туристів. Цей маршрут обіцяє подорожувальникам неймовірні краєвиди у дорозі та незабутні враження у містах, де зупиняється потяг. В асортименті – прогулянки каньйонами та селищами, спостереження за красою Анатолії, дослідження унікальних ландшафтів та історичних місць і ще багато іншого.

У свій перший після тривалої перерви рейс "Східний Експрес" вирушить з Анкари у середу, 15 грудня, о 15:55.

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