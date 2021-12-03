Возраст более 900 лет и много тайн: как в Турции раскапывают старинный дворец

Археологи нашли уникальный дворец в Турции. Достопримечательность расположена в одном из старейших поселений в мире.

Район Харран в провинции Шанлиурфа славится своими достопримечательностями. Здесь расположено одно из старейших в мире человеческих поселений, внесенное во всемирное наследие ЮНЕСКО.

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Нашли уникальное здание



Дворец имеет возраст около 900 лет / Фото Eşber Ayaydın / AA

Археологам удалось обнаружить на территории поселения дворец. Здание насчитывает 3 этажа и сохранилось еще со времен средневековья.

Возраст находки поражает – дворец был построен около 900 лет назад. Ученые утверждают, что дворец скрывает немало тайн.

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Археологи раскопали зал 2 этажа / Фото Eşber Ayaydın / AA

Раскопки на этой территории продолжаются уже 8 лет. Археологи пытаются обнаружить древний храм, о котором есть упоминания в документах.

Сейчас раскопки производятся в зале второго этажа Харранского дворца. Внутри зала было засыпаны землей примерно на 7 метров,

– рассказал информагентству Anadolu руководитель раскопок профессор университета Харрана Мехмет Онал.

В этом году археологи расчистили зал второго этажа.

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Археологи пытаются найти старинный храм / Фото Eşber Ayaydın / AA

Что известно о Харранском дворце