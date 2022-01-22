Лагуна Хатт – это озеро с невероятно ярким цветом воды. Оно расположено недалеко от города Грегори в Западной Австралии.

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Почему вода в озере розовая


В воде присутствуют водоросли Dunaliella salina, являющиеся источником бета-каротина – природного красителя и источника витамина А.

Розовая лагуна поражает ярким цветом воды
"Розовая соль на берегу блестит, как снег" / Фото Kristina Makeeva

В лагуне Хатт расположен крупнейший в мире завод по производству микроводорослей. Здесь есть искусственные водоемы площадью 250 гектаров, в которых выращивают Dunaliella salina. Этот пигмент используется при производстве пищи и лекарств.

Лагуна Хатт имеет длину 14 км, а ширину – 2 километра. Розовые озера отделены от Индийского океана пляжем.

Розовая лагуна поражает ярким цветом воды
Фото Kristina Makeeva

Однако морские воды проникают в озера, поэтому вода там соленая. В сухие месяцы долина напоминает пустыню, покрытую солью.

Фотография Кристина Макеева побывала в невероятной долине и порадовала пользователей ресурса Boredpanda впечатляющими фотографиями.

Розовая лагуна поражает ярким цветом воды
Фото Kristina Makeeva

Розовая лагуна поражает ярким цветом воды
Фото Kristina Makeeva

Розовая лагуна поражает ярким цветом воды
Фото Kristina Makeeva

Розовая лагуна поражает ярким цветом воды
Фото Kristina Makeeva

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Смотрите больше фото невероятной розовой лагуны / Фото Kristina Makeeva

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