Лагуна Хатт – это озеро с невероятно ярким цветом воды. Оно расположено недалеко от города Грегори в Западной Австралии.
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Почему вода в озере розовая
В воде присутствуют водоросли Dunaliella salina, являющиеся источником бета-каротина – природного красителя и источника витамина А.
"Розовая соль на берегу блестит, как снег" / Фото Kristina Makeeva
В лагуне Хатт расположен крупнейший в мире завод по производству микроводорослей. Здесь есть искусственные водоемы площадью 250 гектаров, в которых выращивают Dunaliella salina. Этот пигмент используется при производстве пищи и лекарств.
Лагуна Хатт имеет длину 14 км, а ширину – 2 километра. Розовые озера отделены от Индийского океана пляжем.
Фото Kristina Makeeva
Однако морские воды проникают в озера, поэтому вода там соленая. В сухие месяцы долина напоминает пустыню, покрытую солью.
Фотография Кристина Макеева побывала в невероятной долине и порадовала пользователей ресурса Boredpanda впечатляющими фотографиями.
Фото Kristina Makeeva
Фото Kristina Makeeva
Фото Kristina Makeeva
Фото Kristina Makeeva
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