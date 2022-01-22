Лагуна Хатт – це озеро із неймовірно яскравим кольором води. Воно розташоване неподалік міста Грегорі в Західній Австралії.

Цікаво Турецький курорт Ерджієс: запаморочливі знижки на гірськолижний відпочинок у високий сезон

Чому вода в озері рожева


У воді присутні водорості Dunaliella salina, які є джерелом бета-каротину – природного барвника та джерела вітаміну А.

Рожева лагуна вражає скравим кольором води
"Рожева сіль на березі блищить, як сніг" / Фото Kristina Makeeva

У лагуні Хатт розташований найбільший у світі завод із виробництва мікроводоростей. Тут розташовані штучні ставки площею 250 гектарів, у яких вирощують Dunaliella salina. Цей пігмент використовують при виробництві їжі та ліків.

Лагуна Хатт має довжину 14 кілометрів, а ширину – 2 кілометри. Рожеві озера відділені від Індійського океану пляжем.

Рожева лагуна вражає скравим кольором води
Фото Kristina Makeeva

Однак морські води проникають в озера, тому вода там солона. В сухі місяці долина нагадує пустелю, що вкрита сіллю.

Фотографка Крістіна Макєєва побувала у неймовірній долині та потішила користувачів ресурсу Boredpanda вражаючими фотографіями.

Рожева лагуна вражає скравим кольором води
Фото Kristina Makeeva

Рожева лагуна вражає скравим кольором води
Фото Kristina Makeeva

Рожева лагуна вражає скравим кольором води
Фото Kristina Makeeva

Рожева лагуна вражає скравим кольором води
Фото Kristina Makeeva

Вам сподобається Казковий палац: чим може здивувати замок Сплячої Красуні у паризькому Діснейленді

Дивіться більше фото неймовірної рожевої лагуни / Фото Kristina Makeeva

Як колись відпочивали на морі: дивіться цікаве відео