Лагуна Хатт – це озеро із неймовірно яскравим кольором води. Воно розташоване неподалік міста Грегорі в Західній Австралії.

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Чому вода в озері рожева

У воді присутні водорості Dunaliella salina, які є джерелом бета-каротину – природного барвника та джерела вітаміну А.



"Рожева сіль на березі блищить, як сніг" / Фото Kristina Makeeva

У лагуні Хатт розташований найбільший у світі завод із виробництва мікроводоростей. Тут розташовані штучні ставки площею 250 гектарів, у яких вирощують Dunaliella salina. Цей пігмент використовують при виробництві їжі та ліків.

Лагуна Хатт має довжину 14 кілометрів, а ширину – 2 кілометри. Рожеві озера відділені від Індійського океану пляжем.



Фото Kristina Makeeva

Однак морські води проникають в озера, тому вода там солона. В сухі місяці долина нагадує пустелю, що вкрита сіллю.

Фотографка Крістіна Макєєва побувала у неймовірній долині та потішила користувачів ресурсу Boredpanda вражаючими фотографіями.

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Фото Kristina Makeeva



Фото Kristina Makeeva



Фото Kristina Makeeva



Фото Kristina Makeeva

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