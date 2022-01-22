Впечатляющий розовый цвет воды: яркие фото лагуны в Австралии

Розово-красную окраску водам лагуны придают водоросли под названием Dunaliella salina. Они содержат в своем составе бета-каротин, являющийся естественным красителем.

Лагуна Хатт – это озеро с невероятно ярким цветом воды. Оно расположено недалеко от города Грегори в Западной Австралии.

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Почему вода в озере розовая

В воде присутствуют водоросли Dunaliella salina, являющиеся источником бета-каротина – природного красителя и источника витамина А.



"Розовая соль на берегу блестит, как снег" / Фото Kristina Makeeva

В лагуне Хатт расположен крупнейший в мире завод по производству микроводорослей. Здесь есть искусственные водоемы площадью 250 гектаров, в которых выращивают Dunaliella salina. Этот пигмент используется при производстве пищи и лекарств.

Лагуна Хатт имеет длину 14 км, а ширину – 2 километра. Розовые озера отделены от Индийского океана пляжем.



Фото Kristina Makeeva

Однако морские воды проникают в озера, поэтому вода там соленая. В сухие месяцы долина напоминает пустыню, покрытую солью.

Фотография Кристина Макеева побывала в невероятной долине и порадовала пользователей ресурса Boredpanda впечатляющими фотографиями.

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Фото Kristina Makeeva



Фото Kristina Makeeva



Фото Kristina Makeeva



Фото Kristina Makeeva

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