Продажи этого вида транспорта выросли на 30% , и сейчас в Турции насчитывают около 5000 караванов . Кроме того, целевая аудитория домов на колесах тоже изменилась. Если раньше их чаще покупали пенсионеры, то теперь возраст покупателей упал до 25 – 40 лет .

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Путешествие по Турции на караване

По словам автора книги "Анатолия на машине" Мелиха Услу, это связано с тем, что пандемия изменила отношение людей к путешествиям и отдыху – теперь они больше обращаются к природе. А лучший способ организовать спокойный и комфортный отдых – это путешествовать на автомобиле или караване.

Такой способ передвижения и путешествий не является новым для Турции. Сообщество кемпинга и автоприцепов действует здесь с 1966 года, а кроме него есть еще и федерация, объединяющая 9 ассоциаций кемпинга и караванов.

Путешествия на караванах привлекают все больше туристов / Фото Freepik