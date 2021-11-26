Продажі цього виду транспорту зросли на 30%, і зараз у Туреччині нараховують близько 5000 караванів. Крім того, цільова аудиторія будинків на колесах також змінилася. Якщо раніше їх найчастіше купували пенсіонери, то тепер вік покупців впав до 25 – 40 років.

Це цікаво Як заощадити на майбутньому відпочинку: Чорна п'ятниця зі знижками до 50%

Подорож Туреччиною на каравані

За словами автора книги "Анатолія на машині" Меліха Услу, це спричинено тим, що пандемія змінила ставлення людей до подорожей та відпочинку – тепер вони більше звертаються до природи. А найкращий спосіб організувати спокійний та комфортний відпочинок – це подорожувати автомобілем або ж караваном.

Такий спосіб пересування та подорожування не є новим для Туреччини. Спільнота кемпінгу та автопричепів діє тут з 1966 року, а окрім неї є ще й федерація, що об'єднує 9 асоціацій кемпінгу і караванів.

Подорожі на караванах приваблюють все більше туристів / Фото Freepik

Зважаючи на стрімкий ріст популярності будинків на колесах, Туреччина легко може стати центром подорожей на караванах у Європі. Аби ще більше популяризувати та розвивати цю тенденцію, турецьку владу закликають урізноманітнити інфраструктуру кемпінгу по всій країні.