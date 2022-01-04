Всегда популярное направление: куда украинцы больше всего ездили в 2021 году

Турция – страна, не теряющая своих позиций среди украинских путешественников в любое время года. Именно туда наши соотечественники наиболее активно покупали туры и билеты.

Компания Aviasales сообщила, что больше всего билетов украинцы покупали в Турцию. Любимым временем для туристов стала весна – тогда было забронировано 24 процента билетов.

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В Турции есть развлечения на любой вкус

Украинцы едут в Турцию, потому что это направление относительно недорогое, перелеты – довольно короткие. Турция имеет чем впечатлить путешественников: здесь доступны курортный отдых, горнолыжные развлечения, экскурсии и прогулки по историческим местностям.

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.

Кроме того, у этой страны достаточно предсказуемые правила въезда в условиях пандемии COVID-19. Все эти факторы привлекают туристов.

Второе место среди украинских путешественников заняла Польша, третье – Грузия. Также стабильный интерес украинцев к Черногории и Греции.

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Страны Африки наименее популярны

В 2021 году украинцы меньше всего интересовались билетами в Зимбабве, Мавританию, Конго и Анголу. Вероятно, туристов отпугивают высокая стоимость путешествий по этим направлениям и большое количество пересадок.