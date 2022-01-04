Компанія Aviasales повідомила, що найбільше квитків українці купували до Туреччини. Улюбленим часом для туристів стала весна – тоді було заброньовано 24 відсотки квитків.

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В Туреччині є розваги на будь-який смак

Українці їдуть до Туреччини, бо цей напрям відносно недорогий, перельоти – досить короткі. Туреччина має чим вразити мандрівників: тут доступний курортний відпочинок, гірськолижні розваги, екскурсії та прогулянки історичними місцевостями.

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

Окрім того, ця країна має досить передбачувані правила в'їзду в умовах пандемії COVID-19. Усі ці фактори приваблюють туристів.

Другу сходинку серед українських мандрівників посіла Польща, третю – Грузія. Також стабільний інтерес українців до Чорногорії та Греції.

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Країни Африки найменш популярні

У 2021 році українці найменше цікавилися квитками до Зімбабве, Мавританії, Конго та Анголи. Ймовірно, туристів відлякує висока вартість подорожей за цими напрямами та велика кількість пересадок.