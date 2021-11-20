О самых комфортных местах рассказала стюардесса Ребекка Лав, работающая в британской авиакомпании Virgin Atlantic. Она объяснила, что в самолете есть три вида мест, которые лучше всего подходят для детей – передние сиденья, места возле туалета и места у окон .

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Лучшие места для детей

Передние сиденья следует выбирать родителям самых маленьких детей. Заняв их, пассажиры могут попросить у бортпроводников дорожную люльку, которая крепится к стене. Малышу будет гораздо комфортнее спать и играть в такой кроватке, нежели в обычном сиденье. Это также облегчит полет и взрослым, которые смогут свободно двигаться и заниматься своими делами, не боясь побеспокоить спящего ребенка.

Места у окна полезны тем, что созерцание успокаивающих пейзажей будет прекрасно отвлекать ребенка. Это поможет развлечь его, рассказав об облаках или городах, которые виднеются внизу, или поспособствует лучшему успокоению перед сном.

Сидения у туалета также имеют практическое значение. Все родители знают, что дети довольно часто ходят в туалет, и им будет гораздо удобнее, если уборная будет рядом, и до нее не нужно будет добираться через пол салона.

Лучшие места для детей / Иллюстрация The Sun

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