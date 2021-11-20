Про найкомфортніші місця розповіла стюардеса Ребека Лав, яка працює в британській авіакомпанії Virgin Atlantic. Вона пояснила, що у літаку є три види місць, які найкраще підходять для дітей – передні сидіння, місця біля туалету та місця біля вікон.

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Найкращі місця для дітей

Передні сидіння варто обирати батькам найменших діток. Зайнявши їх, пасажири можуть попросити у бортпровідників дорожню люльку, яка кріпиться до стінки. Малюкові буде набагато комфортніше спати та бавитися у такому ліжечку, ніж у звичайному сидінні. Це також значно полегшить політ і дорослим, які зможуть вільно рухатися та займатися своїми справами, не боячись потурбувати сплячу дитину.

Місця біля вікна корисні тим, що споглядання заспокійливих краєвидів чудово відволікатиме дитину. Це допоможе розважити її, розповівши про хмари чи міста, які видніються внизу, або ж посприяє кращому заспокоєнню перед сном.

Сидіння біля вбиральні також мають практичне значення. Усі батьки знають, що діти досить часто ходять до туалету, і їм буде набагато зручніше, якщо вбиральня буде поруч, і до неї не потрібно буде добиратися через пів салону.

Найкращі місця для дітей / Ілюстрація The Sun

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Окрім того, Ребека порадила батькам не змушувати дітей весь час сидіти на одному місці. Тоді, коли це можна зробити, відпускайте дітей пройтися поміж рядами та роздивитися літак. Це допоможе їм розім'ятися та розважитися.