Аби якомога більше людей побачили і його, користувачі мережі діляться цікавими фото з Єгипту, на яких зображено те, що не покажуть у красивих туристичних роликах та рекламних буклетах. Ми обрали найкращі з них, аби ви познайомилися з Єгиптом ближче, а може й надихнулися на наступну подорож.

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"Така красива, але недооцінена мечеть Басуна у місті Согаґ"

Фото Reddit / KingDahab

"Нубійські будинки в Єгипті та Судані"

Фото Reddit / husseinjabir97

"Захід сонця в Каїрі"

Фото Hossam Abbas

"Лавка в Александрійській бібліотеці"

Фото Reddit / Leena_Noor0

"Єгипетський любитель пташок"

Фото Reddit / jalabeh

"Прогулянка на повітряній кулі в Луксорі"

Фото Reddit / Thick_Investigator97

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"Сніданок з найкращим краєвидом"

Фото Reddit / Zillak

"Це продавець ременів у метро. Він висить на одному зі своїх виробів, аби довести, що вони міцні та якісні"

Фото Reddit / Zillak

"Ні, це не Італія. Це прекрасна Александрія"

Фото Reddit / AlaaMaherr

"Палац Ель-Сакакіні-паші в Єгипті"

Фото Reddit

"Добрий день, а риба свіжа?"

Фото Reddit / fesbanu

"Сусідка-єгиптянка дала мені скуштувати їжу, приготовану її мамою"

Фото Reddit / ldersveld

"Звичайний день у Єгипті"

Фото Reddit / PLAYERUNknwn

"Зустрів у супермаркеті клона Ейнштейна"

Фото Reddit / SaifTaherIsGr8Again

"Пухнастий гід"

Фото Reddit / Gamergirlsriseup