Аби якомога більше людей побачили і його, користувачі мережі діляться цікавими фото з Єгипту, на яких зображено те, що не покажуть у красивих туристичних роликах та рекламних буклетах. Ми обрали найкращі з них, аби ви познайомилися з Єгиптом ближче, а може й надихнулися на наступну подорож.
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"Така красива, але недооцінена мечеть Басуна у місті Согаґ"
Фото Reddit / KingDahab
"Нубійські будинки в Єгипті та Судані"
Фото Reddit / husseinjabir97
"Захід сонця в Каїрі"
Фото Hossam Abbas
"Лавка в Александрійській бібліотеці"
Фото Reddit / Leena_Noor0
"Єгипетський любитель пташок"
Фото Reddit / jalabeh
"Прогулянка на повітряній кулі в Луксорі"
Фото Reddit / Thick_Investigator97
"Сніданок з найкращим краєвидом"
Фото Reddit / Zillak
"Це продавець ременів у метро. Він висить на одному зі своїх виробів, аби довести, що вони міцні та якісні"
Фото Reddit / Zillak
"Ні, це не Італія. Це прекрасна Александрія"
Фото Reddit / AlaaMaherr
"Палац Ель-Сакакіні-паші в Єгипті"
Фото Reddit
"Добрий день, а риба свіжа?"
Фото Reddit / fesbanu
"Сусідка-єгиптянка дала мені скуштувати їжу, приготовану її мамою"
Фото Reddit / ldersveld
"Звичайний день у Єгипті"
Фото Reddit / PLAYERUNknwn
"Зустрів у супермаркеті клона Ейнштейна"
Фото Reddit / SaifTaherIsGr8Again
"Пухнастий гід"
Фото Reddit / Gamergirlsriseup
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