За пределами All Inclusive: 15 интересных фото, которые покажут Египет с другой стороны
Источник:Reddit
Миллионы путешественников едут в Египет за отелями с системой "все включено", дайвингом и экскурсиями в пирамиды. Однако нетуристическая сторона этой страны заслуживает внимания не меньше.
Чтобы больше людей увидели и ее, пользователи сети делятся интересными фото из Египта, на которых изображено то, что не покажут в красивых туристических роликах и рекламных буклетах. Мы выбрали лучшие из них, чтобы вы познакомились с Египтом поближе, а может, и вдохновились на следующее путешествие.
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"Такая красивая, но недооцененная мечеть Басуна в городе Сохаг"
Фото Reddit / KingDahab
"Нубийские дома в Египте и Судане"
Фото Reddit / husseinjabir97
"Закат в Каире"
Фото Hossam Abbas
"Скамейка в Александрийской библиотеке"
Фото Reddit / Leena_Noor0
"Египетский любитель птиц"
Фото Reddit / jalabeh
"Прогулка на воздушном шаре в Луксоре"
Фото Reddit / Thick_Investigator97До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.
"Завтрак с лучшим видом"
Фото Reddit / Zillak
"Это продавец ремней в метро. Он висит на одном из своих изделий, чтобы доказать, что они крепкие и качественные"
Фото Reddit / Zillak
"Нет, это не Италия. Это прекрасная Александрия"
Фото Reddit / AlaaMaherr
"Дворец Эль-Сакакини-паши в Египте"
Фото Reddit
"Добрый день, а рыба свежая?"
Фото Reddit / fesbanu
"Соседка-египтянка дала мне попробовать еду, приготовленную ее мамой"
Фото Reddit / ldersveld
"Обычный день в Египте"
Фото Reddit / PLAYERUNknwn
"Встретил в супермаркете клона Эйнштейна"
Фото Reddit / SaifTaherIsGr8Again
"Пушистый гид"
Фото Reddit / Gamergirlsriseup
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