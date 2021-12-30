Забавные жалобы туристов: новая порция удивительных и веселых "сетований" на отдых
30 декабря 2021 , 16:24Читати новину українською
Источник:Boredpanda
Что только не раздражает туристов: и песок на пляже, и шум волн, и дети в аквапарке. Предлагаем новую порцию удивительных пожеланий очень чувствительных путешественников.
Читая подобные отзывы, невольно задумываешься – зачем некоторые люди отправляются в дальние путешествия. Пожалуй, им лучше оставаться дома, где все так близко и комфортно. А ярым путешественникам эта подборка точно поднимет настроение.
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Люди жалуются на местную еду
- "Во время своего отпуска на Гоа я с отвращением понял, что ко всей еде добавляют карри. Ненавижу острое".
А также на местных жителей
Туристы умудряются жаловаться, что в Испании слишком много испанцев / Фото Unsplash
- "Мы уехали в отпуск в Испанию и у нас были проблемы с таксистами – потому что они все испанцы".
- "Когда мы были в Испании, там было слишком много испанцев. На рецепшине говорили по-испански, еда была испанская. Никто не предупреждал, что вокруг будет столько иностранцев".
Не ожидают, что что-то может пойти не так
- "Меня укусил москит. В брошюре ничего не говорили о москитах".
- "Мы купили очки Ray-Ban у уличного торговца за 5 долларов, только чтобы убедиться, что это подделка".
- "В брошюре говорили, что будет полностью обустроенная кухня. Но там не было специального устройства для нарезки яиц".
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- "Мы забронировали экскурсию в аквапарк, но никто не сказал нам, что мы должны принести свои купальники и полотенца".
- "Песок был не такой, как в брошюре. Там он был белым, а на пляже желтым".
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