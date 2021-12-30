Забавные жалобы туристов: новая порция удивительных и веселых "сетований" на отдых

Что только не раздражает туристов: и песок на пляже, и шум волн, и дети в аквапарке. Предлагаем новую порцию удивительных пожеланий очень чувствительных путешественников.

Читая подобные отзывы, невольно задумываешься – зачем некоторые люди отправляются в дальние путешествия. Пожалуй, им лучше оставаться дома, где все так близко и комфортно. А ярым путешественникам эта подборка точно поднимет настроение.

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Люди жалуются на местную еду

"Во время своего отпуска на Гоа я с отвращением понял, что ко всей еде добавляют карри. Ненавижу острое".

А также на местных жителей



Туристы умудряются жаловаться, что в Испании слишком много испанцев / Фото Unsplash

"Мы уехали в отпуск в Испанию и у нас были проблемы с таксистами – потому что они все испанцы".

"Когда мы были в Испании, там было слишком много испанцев. На рецепшине говорили по-испански, еда была испанская. Никто не предупреждал, что вокруг будет столько иностранцев".

Не ожидают, что что-то может пойти не так

"Меня укусил москит. В брошюре ничего не говорили о москитах".

"Мы купили очки Ray-Ban у уличного торговца за 5 долларов, только чтобы убедиться, что это подделка".

"В брошюре говорили, что будет полностью обустроенная кухня. Но там не было специального устройства для нарезки яиц".

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.

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"Мы забронировали экскурсию в аквапарк, но никто не сказал нам, что мы должны принести свои купальники и полотенца".

"Песок был не такой, как в брошюре. Там он был белым, а на пляже желтым".

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