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Создайте блог
Вам нужно выбрать платформу: например, Youtube, Tik-Tok, Instagram и так далее. От этого будет зависеть формат контента, который вы будете публиковать.
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Блог – неплохой способ монетизировать свои поездки. Однако он требует постоянного внимания, а также средств на рекламу и раскрутку.
Популярный блог невозможно создать за день. Впрочем, если у вас получится привлечь лояльную аудиторию, вы сможете зарабатывать деньги на рекламе или получать бесплатные услуги.
Туристические блоги очень популярны в сети / Фото Unsplash
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Пишите материалы в разные издания
Любые издания хотят иметь эксклюзивный контент: тексты, фото и видео. Вы можете продавать свои впечатления разнообразным сайтам или печатным СМИ.
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Публикуйте фото на стоках
Если у вас хорошая камера и вы любите делать снимки, попробуйте продавать их на фотостоках. Вам нужно зарегистрироваться на каком-либо из ресурсов, пройти модерацию и регулярно загружать фотографии.
Также есть видеостоки, где можно продавать соответствующий контент.
Примеры фотостоков:
- Shutterstock,
- iStock,
- Depositphotos,
- Pixabay,
- Unsplash и так далее.
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Преподавайте английский язык
Сегодня существует немало стран, где огромный спрос на английский язык: например, Китай, Индонезия, Япония, Южная Корея и другие. Если у вас имеется достаточный уровень языка, сертификаты о его знании и высшее образование – попробуйте отправиться на работу в эти страны.
Так вы можете пожить за границей, работать и путешествовать.
Вы можете попробовать себя в качестве преподавателя английского языка / Фото Unsplash
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Устройтесь членом экипажа
Можно попробовать работу на морском лайнере, круизной яхте, а также стать бортпроводником и так далее. Люди этих профессий обычно могут увидеть немало новых стран во время работы.
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Поработайте официантом или барменом
Сегодня многие страны в мире открывают возможности иностранцам работать легально. Украинцы тоже могут попробовать себя и поискать возможности для заработка не только дома.