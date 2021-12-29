Создайте блог

Вам нужно выбрать платформу: например, Youtube, Tik-Tok, Instagram и так далее. От этого будет зависеть формат контента, который вы будете публиковать.

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Блог – неплохой способ монетизировать свои поездки. Однако он требует постоянного внимания, а также средств на рекламу и раскрутку.

Популярный блог невозможно создать за день. Впрочем, если у вас получится привлечь лояльную аудиторию, вы сможете зарабатывать деньги на рекламе или получать бесплатные услуги.



Туристические блоги очень популярны в сети / Фото Unsplash

Пишите материалы в разные издания

Любые издания хотят иметь эксклюзивный контент: тексты, фото и видео. Вы можете продавать свои впечатления разнообразным сайтам или печатным СМИ.

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Публикуйте фото на стоках

Если у вас хорошая камера и вы любите делать снимки, попробуйте продавать их на фотостоках. Вам нужно зарегистрироваться на каком-либо из ресурсов, пройти модерацию и регулярно загружать фотографии.

Также есть видеостоки, где можно продавать соответствующий контент.

Примеры фотостоков:

Shutterstock,

iStock,

Depositphotos,

Pixabay,

Unsplash и так далее.

Преподавайте английский язык

Сегодня существует немало стран, где огромный спрос на английский язык: например, Китай, Индонезия, Япония, Южная Корея и другие. Если у вас имеется достаточный уровень языка, сертификаты о его знании и высшее образование – попробуйте отправиться на работу в эти страны.

Так вы можете пожить за границей, работать и путешествовать.



Вы можете попробовать себя в качестве преподавателя английского языка / Фото Unsplash

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Устройтесь членом экипажа

Можно попробовать работу на морском лайнере, круизной яхте, а также стать бортпроводником и так далее. Люди этих профессий обычно могут увидеть немало новых стран во время работы.

Поработайте официантом или барменом