Даже если вы поехали за границу не самостоятельно, а купили пакетный тур, некоторые из этих ошибок все равно способны испортить вам отдых. Поэтому обязательно узнайте о них и не попадайте "на крючок" в своем путешествии.

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10 распространенных ошибок туристов

Забывать о роуминге. Как только вы пересекли границу или приземлились в другой стране – ваш телефон находится в роуминге. Обязательно выключите мобильный интернет, а также не берите трубку и не никому не звоните – кроме случаев, когда вам действительно это нужно. Цены на использование связи в роуминге обычно немаленькие – поэтому на счету можно очень быстро увидеть ноль. Менять валюту в аэропорту. Обычно курс в аэропортах совсем не в пользу туристов. Поэтому не меняйте деньги в аэропорту, или меняйте незначительные суммы, чтобы не переплачивать. Брать лишние вещи. Вам не нужны огромные чемоданы для короткого путешествия. Тщательно продумайте свою одежду, выберите вещи, которым не нужен утюг. Лучше всего взять несколько слоев одежды (теплую, легкую и водонепроницаемую), которые вы будете снимать и надевать в случае необходимости. А из сменной одежды для короткого путешествия вам достаточно белья и футболок.



Лучше увидеть меньше, но насладиться каждой минутой / Фото Unsplash

Не взвешивать багаж. В большинстве аэропортов строго относятся к багажу с перевесом . Вас обязательно заставят доплатить за него. Поэтому лучший вариант – взвесить багаж дома. Оставьте в своем чемодане немного места – вы обязательно захотите положить в него сувениры на обратном пути. Не взять копии документов. Опытные туристы обязательно делают несколько видов копий: фото на телефон, сохраняют копии в облачные хранилища и берут с собой бумажные копии. Если произойдет непредсказуемая ситуация и вы потеряете документы или даже телефон – именно копии могут спасти вас. Не узнать культуру и обычаи страны. Сейчас существует много возможностей прочитать или посмотреть видео почти о любом государстве мира. Не ленитесь это сделать: так вы производите приятное впечатление и не попадете в неудобное положение.



Перед путешествием полезно узнать об обычаях страны / Фото Unsplash

Поспешные попытки увидеть все. Особенно часто это делают туристы, приехавшие в страну впервые и на несколько дней. Гораздо лучше – дать себе время и исследовать крану постепенно и не спеша. Так вы получите гораздо больше эмоций. Слишком серьезно придерживаться плана и не быть гибким. Такие туристы превращаются в роботов: они ни за что не свернут в красивую, но незапланированную улочку или не выпьют кофе во внезапном милом кафе. Между тем именно случайные моменты и встречи делают путешествия незабываемыми. Нежелание пользоваться местным транспортом и ходить в кафе. Есть туристы, которые по всем странам посещают только сетевые заведения: например, Старбакс. Это не плохо, но попробуйте посетить и местные заведения, посмотреть людей и отведать аутентичную еду. То же касается транспорта – в такси вы не сможете ощутить местный колорит и ритм города.

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Экономия на страховке. Конечно, здорово, если страховка вам не понадобится. Но те туристы, которым потребовалась страховка, понимают ее пользу. Всегда покупайте страховку в соответствии с планируемым типом активности. К примеру, для серьезных походов в горы не подойдет обычное туристическое страхование – вам нужен более высокий класс страховки.