Даже если вы поехали за границу не самостоятельно, а купили пакетный тур, некоторые из этих ошибок все равно способны испортить вам отдых. Поэтому обязательно узнайте о них и не попадайте "на крючок" в своем путешествии.
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10 распространенных ошибок туристов
- Забывать о роуминге. Как только вы пересекли границу или приземлились в другой стране – ваш телефон находится в роуминге. Обязательно выключите мобильный интернет, а также не берите трубку и не никому не звоните – кроме случаев, когда вам действительно это нужно. Цены на использование связи в роуминге обычно немаленькие – поэтому на счету можно очень быстро увидеть ноль.
- Менять валюту в аэропорту. Обычно курс в аэропортах совсем не в пользу туристов. Поэтому не меняйте деньги в аэропорту, или меняйте незначительные суммы, чтобы не переплачивать.
- Брать лишние вещи. Вам не нужны огромные чемоданы для короткого путешествия. Тщательно продумайте свою одежду, выберите вещи, которым не нужен утюг. Лучше всего взять несколько слоев одежды (теплую, легкую и водонепроницаемую), которые вы будете снимать и надевать в случае необходимости. А из сменной одежды для короткого путешествия вам достаточно белья и футболок.
Лучше увидеть меньше, но насладиться каждой минутой / Фото Unsplash
- Не взвешивать багаж. В большинстве аэропортов строго относятся к багажу с перевесом. Вас обязательно заставят доплатить за него. Поэтому лучший вариант – взвесить багаж дома. Оставьте в своем чемодане немного места – вы обязательно захотите положить в него сувениры на обратном пути.
- Не взять копии документов. Опытные туристы обязательно делают несколько видов копий: фото на телефон, сохраняют копии в облачные хранилища и берут с собой бумажные копии. Если произойдет непредсказуемая ситуация и вы потеряете документы или даже телефон – именно копии могут спасти вас.
- Не узнать культуру и обычаи страны. Сейчас существует много возможностей прочитать или посмотреть видео почти о любом государстве мира. Не ленитесь это сделать: так вы производите приятное впечатление и не попадете в неудобное положение.
Перед путешествием полезно узнать об обычаях страны / Фото Unsplash
- Поспешные попытки увидеть все. Особенно часто это делают туристы, приехавшие в страну впервые и на несколько дней. Гораздо лучше – дать себе время и исследовать крану постепенно и не спеша. Так вы получите гораздо больше эмоций.
- Слишком серьезно придерживаться плана и не быть гибким. Такие туристы превращаются в роботов: они ни за что не свернут в красивую, но незапланированную улочку или не выпьют кофе во внезапном милом кафе. Между тем именно случайные моменты и встречи делают путешествия незабываемыми.
- Нежелание пользоваться местным транспортом и ходить в кафе. Есть туристы, которые по всем странам посещают только сетевые заведения: например, Старбакс. Это не плохо, но попробуйте посетить и местные заведения, посмотреть людей и отведать аутентичную еду. То же касается транспорта – в такси вы не сможете ощутить местный колорит и ритм города.
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- Экономия на страховке. Конечно, здорово, если страховка вам не понадобится. Но те туристы, которым потребовалась страховка, понимают ее пользу. Всегда покупайте страховку в соответствии с планируемым типом активности. К примеру, для серьезных походов в горы не подойдет обычное туристическое страхование – вам нужен более высокий класс страховки.
Обязательно приобретите туристическое страхование для путешествия за границу / Фото Unsplash