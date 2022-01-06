Деревянные балки имели цель защитить дом от разрушения во время землетрясения. Стены складывали из камней, которые помещали между балками, словно ставя "в рамку".

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Спасали от землетрясений

Исторически в горных регионах постройки возводились преимущественно из камня – во время землетрясения такое здание могло рассыпаться. Балки из дерева становились своеобразными "ребрами жесткости" и формировали крепкий каркас для дома.



Фасад дома с деревянными балками / Фото 24 канал

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В некоторых постройках использовали целые деревянные рамы, внутрь которых размещали камни. Давние технологии строительства не предусматривали даже раствор или цемент – значит, жилье было буквально сложено из камней в деревянной раме.



Укрепленная стена / Фото 24 канал

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