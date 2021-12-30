Метеоролог Натан Коулман разбирается в плохой погоде, а также в одежде, которая подойдет для таких условий. Поэтому мужчина советует туристам, как сделать свою зимнюю куртку компактной.
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Сложите в рулон
Относитесь к своей зимней куртке, как к палатке или спальнику. То есть не складывайте ее, а сверните в "рулетик". Так она будет занимать меньше места.
Попытайтесь подобрать небольшой мешочек для своей куртки. Засуньте "рулончик" туда – так она станет более компактной и не будет сильно пачкаться.
Куртку лучше не складывать, а свернуть в рулон / Фото Unsplash
Если подобрать мешочек с ручками, его даже можно будет носить, как рюкзак или сумку.
Способ второй – "жестокий"
Если у вас есть парка или куртка, которой не слишком угрожает сильное сминание, попробуйте сделать так. Подберите мешочек из ткани. Затолкайте туда куртку кое-как, просто сминая ее и утрамбовывая внутри мешочка.
Так вы сможете сделать одежду максимально компактной.
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К слову, такой способ хранения даже рекомендуют для спортивных пуховых курток. Если вы осторожно складываете куртку, на местах сгиба пух может слеживаться и становиться тоньше. А такое хаотическое смятие не нанесет вреда одежде – ведь вы будете каждый раз складывать ее иначе.