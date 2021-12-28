Путешественник Пол Сиби посоветовал всем приобрести замок не только для багажа, но и для ручной клади. И запирать ее всегда, когда путешествуете на самолете. Есть неочевидные причины, почему такое решение пойдет на пользу.

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Почему вещи на борту должны быть на замке

Вы не всегда будете следить за ними

Обычно в ручной клади туристы хранят самое дорогое – камеру, телефон, документы и деньги. Многие расслабляются, думая, что ценные вещи на виду. Однако вы можете банально уснуть, отвлечься, пойти в туалет и не узнать, что из вашего чемодана что-то украли.

Ручную кладь иногда забирают в багаж



Иногда личные вещи туристов могут отнести в багаж / Фото Unsplash

Ваша поклажа может быть изъята в багажное отделение после того, как вы попали на борт. Такое случается, когда все верхние полки заняты, и чемодан, даже небольшой, некуда поставить.

Обычно это происходит неожиданно для путешественника, и он или она не успевает достать дорогие или нужные вещи.

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Вещи могут оказаться вдали от вас

Ваш чемодан или сумку могут поставить далеко от вас – такое бывает, если вы зашли в салон, а полки возле вашего места уже заняты. И если кто полезет к вашим вещам, на него не обратят внимание. Пассажиры и экипаж просто решат, что человек ищет что-нибудь в своем чемодане.