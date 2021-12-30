Как запаковать в багаж зимнюю куртку: простой лайфхак

Некоторые туристы не очень любят путешествовать зимой – ведь тогда к чемоданам прилагаются еще и куртки, шапки, дополнительные свитера и множество других вещей. Рассказываем, как положить пуховик в багаж и наслаждаться путешествием.

Метеоролог Натан Коулман разбирается в плохой погоде, а также в одежде, которая подойдет для таких условий. Поэтому мужчина советует туристам, как сделать свою зимнюю куртку компактной.

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Сложите в рулон

Относитесь к своей зимней куртке, как к палатке или спальнику. То есть не складывайте ее, а сверните в "рулетик". Так она будет занимать меньше места.

Попытайтесь подобрать небольшой мешочек для своей куртки. Засуньте "рулончик" туда – так она станет более компактной и не будет сильно пачкаться.



Куртку лучше не складывать, а свернуть в рулон / Фото Unsplash

Если подобрать мешочек с ручками, его даже можно будет носить, как рюкзак или сумку.

Способ второй – "жестокий"

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.

Если у вас есть парка или куртка, которой не слишком угрожает сильное сминание, попробуйте сделать так. Подберите мешочек из ткани. Затолкайте туда куртку кое-как, просто сминая ее и утрамбовывая внутри мешочка.

Так вы сможете сделать одежду максимально компактной.

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К слову, такой способ хранения даже рекомендуют для спортивных пуховых курток. Если вы осторожно складываете куртку, на местах сгиба пух может слеживаться и становиться тоньше. А такое хаотическое смятие не нанесет вреда одежде – ведь вы будете каждый раз складывать ее иначе.