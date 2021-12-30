Як запакувати в багаж зимову куртку: простий лайфхак

Деякі туристи не надто люблять подорожувати взимку – адже тоді до валіз додаються ще й куртки, шапки, додаткові светри та безліч інших речей. Розповідаємо, як покласти пуховик у багаж та насолоджуватися мандрівкою.

Метеоролог Натан Коулман знається на поганій погоді, а також на одязі, що підійде для таких умов. Саме тому чоловік радить туристам, як зробити свою зимову куртку компактною.

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Складіть в рулон

Ставтеся до своєї зимової куртки, як до палатки або спальника. Тобто не складайте її, а згорніть в "рулетик". Тако вона займатиме менше місця.

Спробуйте підібрати невеликий мішечок для своєї куртки. Запхайте "рулончик" туди – так вона стане компактнішою і не буде сильно бруднитися.



Куртку краще не складати, а згорнути в рулон / Фото Unsplash

Якщо підібрати мішечок з ручками, її навіть можна буде носити, як рюкзак або сумку.

Спосіб другий – "жорстокий"

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

Якщо ви маєте парку або куртку, якій не надто загрожує сильне зминання, спробуйте зробити так. Підберіть мішечок з тканини. Заштовхайте туди куртку абияк, просто зминаючи її та втрамбовуючи всередині мішечка.

Так ви зможете зробити одяг максимально компактним.

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До слова, такий спосіб зберігання навіть рекомендують для спортивних пухових курток. Якщо ви обережно складаєте куртку, на місцях згину пух може злежуватися й ставати тоншим. А таке хаотичне зминання не завдасть шкоди одягу – адже ви щоразу складатимете його інакше.