Как заработать на кругосветное путешествие: рьяный турист делится секретом

Американец Дрю Бинкси посетил около 200 стран. Он снимал видео о путешествиях и сумел заработать немалые средства.

Дрю Бински – видеоблорег и путешественник. Он побывал в 193 государствах мира, признанных ООН. От себя добавил еще 4: Косово, Палестину, Тайвань и Ватикан.

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В каждой стране путешественник провел около недели.



Дрю Бински во время кругосветного путешествия / Фото CNBC

Кругосветка в цифрах:

Дрю Бински совершил 1458 перелетов.

Кроме того, понадобилось еще 117 поездок на автобусах и поездах.

автобусах и поездах. Путешествие заняло менее 10 лет.

Бински стал примерно 250-м человеком, который посетил все страны. Эти путешественники объединились в сообщество под названием "Каждая страна".

Как путешественник зарабатывал деньги



Дрю с видеокамерой / Фото CNBC

В 22 года Дрю Бински уехал в Северную Корею. Там он преподавал английский и зарабатывал около 2000 долларов в месяц.

В 2015 году парень стал одним из первых, кто использовал приложение Snapchat. Это позволило ему существенно повысить свой доход.

Что такое Snapchat

Это мобильное приложение, созданное для обмена фото и видео. Сообщения сохраняются в приложении всего в течение суток: через 24 часа фото и видео, которое вы отсылали, исчезнут.

Дрю посещал Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и создавал истории в Snapchat. За счет работы в приложении он сумел прожить целый год.

Также он сотрудничал с хостелами и лоукостами, рекламируя их в своем блоге. А в 2017 году начал делать видео – и первые 300 из них не принесли ни копейки.



Дрю начал снимать видео / Фото CNBC

Но потом, когда я жил в Бангкоке, я снял видео об этом парне, который делает эти очень хорошие бургеры. Ты можешь заплатить сколько хочешь – постоянной цены нет. Это видео набрало где-то 7 миллионов просмотров,

– рассказывает путешественник.

Когда Дрю посмотрел на доход от этого видео, увидел сумму 10 000 долларов. Впрочем, в следующие полтора года парню больше так не везло.

Видео о продавце бургеров

Сейчас Бински работает не один. Он собрал команду из 23 человек, и вместе они создают интересный и качественный контент. Команда Бински сотрудничает со многими известными брендами.

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Не шикует в путешествиях

Несмотря на то, что сейчас путешественник зарабатывает немало, его требования скромны. Он не тратит деньги на билеты в первом классе (кроме тех случаев, когда может пользоваться бонусами и милями от авиакомпаний). Дрю спокойно ест уличную еду и останавливается в простых отелях.



Сейчас Дрю готовит документальный фильм о своих путешествиях / Фото CNBC

Впрочем, путешественник искренне советует не слишком себя ограничивать. Если "трястись над каждой копейкой" в путешествии – это сильно портит впечатление от нее.

Сейчас Дрю и его команда работают над документальным сериалом о путешествиях. Также путешественник планирует выпустить книгу и создать свой NFT-проект.

Видео об американце Дрю Бински, посетившем все страны мира