Как заработать на кругосветное путешествие: рьяный турист делится секретом
Источник:CNBC
Американец Дрю Бинкси посетил около 200 стран. Он снимал видео о путешествиях и сумел заработать немалые средства.
Дрю Бински – видеоблорег и путешественник. Он побывал в 193 государствах мира, признанных ООН. От себя добавил еще 4: Косово, Палестину, Тайвань и Ватикан.
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В каждой стране путешественник провел около недели.
Дрю Бински во время кругосветного путешествия / Фото CNBC
Кругосветка в цифрах:
- Дрю Бински совершил 1458 перелетов.
- Кроме того, понадобилось еще 117 поездок на автобусах и поездах.
- Путешествие заняло менее 10 лет.
Бински стал примерно 250-м человеком, который посетил все страны. Эти путешественники объединились в сообщество под названием "Каждая страна".
Как путешественник зарабатывал деньги
Дрю с видеокамерой / Фото CNBC
В 22 года Дрю Бински уехал в Северную Корею. Там он преподавал английский и зарабатывал около 2000 долларов в месяц.
В 2015 году парень стал одним из первых, кто использовал приложение Snapchat. Это позволило ему существенно повысить свой доход.
Что такое Snapchat
Это мобильное приложение, созданное для обмена фото и видео. Сообщения сохраняются в приложении всего в течение суток: через 24 часа фото и видео, которое вы отсылали, исчезнут.
Дрю посещал Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и создавал истории в Snapchat. За счет работы в приложении он сумел прожить целый год.
Также он сотрудничал с хостелами и лоукостами, рекламируя их в своем блоге. А в 2017 году начал делать видео – и первые 300 из них не принесли ни копейки.
Дрю начал снимать видео / Фото CNBC
Но потом, когда я жил в Бангкоке, я снял видео об этом парне, который делает эти очень хорошие бургеры. Ты можешь заплатить сколько хочешь – постоянной цены нет. Это видео набрало где-то 7 миллионов просмотров,
– рассказывает путешественник.
Когда Дрю посмотрел на доход от этого видео, увидел сумму 10 000 долларов. Впрочем, в следующие полтора года парню больше так не везло.
Видео о продавце бургеров
Сейчас Бински работает не один. Он собрал команду из 23 человек, и вместе они создают интересный и качественный контент. Команда Бински сотрудничает со многими известными брендами.
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Не шикует в путешествиях
Несмотря на то, что сейчас путешественник зарабатывает немало, его требования скромны. Он не тратит деньги на билеты в первом классе (кроме тех случаев, когда может пользоваться бонусами и милями от авиакомпаний). Дрю спокойно ест уличную еду и останавливается в простых отелях.
Сейчас Дрю готовит документальный фильм о своих путешествиях / Фото CNBC
Впрочем, путешественник искренне советует не слишком себя ограничивать. Если "трястись над каждой копейкой" в путешествии – это сильно портит впечатление от нее.
Сейчас Дрю и его команда работают над документальным сериалом о путешествиях. Также путешественник планирует выпустить книгу и создать свой NFT-проект.
Видео об американце Дрю Бински, посетившем все страны мира