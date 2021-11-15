Як заробити на подорож довкола світу: затятий мандрівник ділиться секретом

Американець Дрю Бінксі відвідав майже 200 країн. Він знімав відео про власні подорожі й зумів заробити чималі кошти.

Дрю Бінскі – відеоблорег та мандрівник. Він побував у 193 державах світу, що визнані ООН. Від себе додав ще 4: Косово, Палестину, Тайвань та Ватикан.

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У кожній країні мандрівник провів близько тижня.



Дрю Бінскі під час навколосвітньої подорожі / Фото CNBC

Навколосвітня подорож у цифрах:

Дрю Бінскі здійснив 1458 перельотів.

Окрім того, знадобилося ще 117 поїздок автобусами та потягами.

автобусами та потягами. Подорож зайняла менш як 10 років.

​Бінскі став приблизно 250-ю людиною, яка відвідала усі країни. Ці мандрівники об'єдналися в спільноту під назвою "Кожна країна".

Як мандрівник заробляв кошти



Дрю з відеокамерою / Фото CNBC

У 22 роки Дрю Бінскі поїхав до Північної Кореї. Там він викладав англійську мову та заробляв близько 2000 доларів на місяць.

У 2015 році хлопець став одним із перших, хто використовував додаток Snapchat. Це дозволило йому значно підвищити свій дохід.

Що таке Snapchat

Це мобільний додаток, створений для обміну фото та відео. Повідомлення зберігаються у додатку усього протягом доби: через 24 години фото та відео, яке ви надсилали, зникнуть.

Дрю відвідував Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро та створював історії в Snapchat. Коштом роботи в додатку він зумів прожити цілий рік.

Також хлопець співпрацював з хостелами та лоукостами, рекламуючи їх у своєму блозі. А у 2017 році почав робити відео – і перші 300 з них не принесли ані копійки.



Дрю почав знімати відео / Фото CNBC

Але потім, коли я жив у Бангкоку, я зняв відео про цього хлопця, який робить ці дуже гарні бургери. Ти можеш заплатити скільки хочеш — постійної ціни немає. Це відео набрало десь 7 мільйонів переглядів,

– розповідає мандрівник.

Коли Дрю подивився на дохід від цього відео, то побачив суму 10 000 доларів. Втім, у наступних півтора року хлопцеві більше так не щастило.

Відео про продавця бургерів

Зараз Бінскі працює не сам. Він зібрав команду із 23 людей і разом вони створюють цікавий та якісний контент. Команда Бінскі співпрацює з багатьма відомими брендами.

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Не шикує в подорожах

Попри те, що зараз мандрівник заробляє чимало, вимоги має скромні. Він не витрачає гроші на квитки у першому класі (окрім тих випадків, коли може користатися бонусами й милями від авіакомпаній). Дрю спокійно їсть вуличну їжу та зупиняється в простих готелях.



Зараз Дрю готує документальний фільм про свої подорожі / Фото CNBC

Втім, мандрівник щиро радить не обмежувати себе аж занадто. Якщо "труситися над кожною копійкою" в подорожі – це сильно псує враження від неї.

Зараз Дрю та його команда працюють над документальним серіалом про подорожі. Також мандрівник планує випустити книгу та зробити власний NFT-проєкт.

Відео про американця Дрю Бінскі, який відвідав усі країни світу