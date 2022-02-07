Таїланд приваблює українців своєю доступністю, демократичними цінами, не надто дорогими перельотами та райським відпочинком протягом усього року. Ця країна має дивовижну історію та яскраву культуру, про яку варто дізнатися більше.

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Маловідомі факти про Таїланд

Стара назва країни – Сіам. Її змінили на "Таїланд" у 1939 році. А в 1945 році країна знову стала Сіамом. І знову повернулася до назви "Таїланд" у 1949. Це єдина країна у світі, що змінювала назву тричі протягом 9 років. Таїланд ніколи не був колонією і його мешканці завжди жили вільно. Повна назва столиці Таїланду Бангкоку занесена до Книги рекордів Гіннеса. Це найдовша назва міста у світі. Її можна перекласти як "місто ангелів, велике місто, місто — вічний скарб, неприступне місто Бога Індри, велична столиця світу, обдарована дев’ятьма дорогоцінними каменями, щасливе місто, повний достатку грандіозний Королівський Палац, що нагадує божественну обитель, де царює перевтілений бог, місто подарований Індрою і побудований Вішнукарном". Стародавнє місто Muang Boran, що розташоване на півдні Бангкока, вважають найбільшим у світі музеєм просто неба. Всі статуї Будди в Таїланді вважають такими, що взяті в оренду у скульпторів. Зображення Будди вважають настільки священним, щоб його можна було купувати та продавати.



Усі статуї Будди "беруть в оренду" / Фото Unsplash

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У Таїланді працює близько 32 тисяч буддійських храмів. Там проживає понад 370 000 ченців та послушників. Таким чином, на 170 мешканців Таїланду доводиться 1 монах. Такої безпрецедентної кількості немає ніде у світі. До 1913 року чимало тайців не мали прізвищ, а лише імена. У Таїланді надзвичайно поважають короля та королівську родину. Перед показами фільмів у кінотеатрах вмикають гімн, а на екрані показують короля. Усі тайці в цей час встають. Якщо захочете підстригтися в Таїланді у середу – навряд чи вам це вдасться. Річ у тім, що більшість перукарень в середу зачинені – бо тайці вірять, що в цей день не можна зрізати волосся, бо це призведе до невдачі. На островах у Таїланді не можна зводити будівлі, що розташовані вище пальм.

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На островах заборонено зводити будівлі вище пальм / Фото Unsplash

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