Эксперты сравнили количество доступных в каждом городе экологичных отелей. Для этого использовали данные популярного ресурса Booking.com.
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Количество экологичных гостиниц сравнили с общим количеством гостиниц в списке. На основе этих данных получили процент, который свидетельствует об экологичности отдыха в городе.
На первом месте оказался Ванкувер
Ванкувер назвали самым экологичным городом для отдыха / Фото Unsplash
В Ванкувере зарегистрировано 89 отелей. Из них 44% имеют экологические сертификаты.
Второе место занял Стокгольм. В городе расположено 217 отелей. 87 из них отмечены экосертификатами – это более 40% от общего количества.
Стокгольм оказался на втором месте / Фото Unsplash
На третьем месте оказался Торонто. Из 150 отелей признано экологичными 37. Это 25% от всех.
Еще 2 канадских города заняли 4 и 5 места: Калгари и Эдмонтон.
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Также в первую двадцатку вошли 2 южноафриканских города и 2 колумбийских. В списке можно найти Марракеш, Шарджу, Баку, Мюнхен и другие.
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