Эксперты сравнили количество доступных в каждом городе экологичных отелей. Для этого использовали данные популярного ресурса Booking.com.

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Количество экологичных гостиниц сравнили с общим количеством гостиниц в списке. На основе этих данных получили процент, который свидетельствует об экологичности отдыха в городе.

На первом месте оказался Ванкувер



Ванкувер назвали самым экологичным городом для отдыха / Фото Unsplash

В Ванкувере зарегистрировано 89 отелей. Из них 44% имеют экологические сертификаты.

Второе место занял Стокгольм. В городе расположено 217 отелей. 87 из них отмечены экосертификатами – это более 40% от общего количества.

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Стокгольм оказался на втором месте / Фото Unsplash

На третьем месте оказался Торонто. Из 150 отелей признано экологичными 37. Это 25% от всех.

Еще 2 канадских города заняли 4 и 5 места: Калгари и Эдмонтон.

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Также в первую двадцатку вошли 2 южноафриканских города и 2 колумбийских. В списке можно найти Марракеш, Шарджу, Баку, Мюнхен и другие.