Конструкция домиков для туристов действительно необычная. Шары подвешены на толстых веревках к мощным канадским деревьям.

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Ночь в "подвешенном" состоянии



Шары висят на веревках / Фото Free Spirit Spheres

Во время ночевки в таком домике гости испытывают легкое покачивание. Оно успокаивает и позволяет насладиться атмосферой настоящего леса и оторванности от цивилизации.

Сейчас гостям предлагают остановиться в одной из трех подвешенных сфер. В каждой из них расположена удобная большая кровать. Интересны и окна в "номере" – конечно, они тоже круглые.

Мы увидели этот отель на канале "Дискавери" и просто должны были его проверить. Я так рад, что мы это сделали! Мы искали место, чтобы укрыться от мира и "подзарядиться". Это волшебное место, и мы хотели бы остановиться там снова,

– рассказывают посетители отеля.



Так сферы выглядят внутри / Фото Free Spirit Spheres

Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь .

Как возникла оригинальная идея

Владельцы домиков создали их исходя из собственной практики медитации и духовного единения с природой. Сфера должна стать местом для полного релакса и перезагрузки.

Здесь можно остаться наедине с собой и природой, без всяких отвлекающих внешних факторов.



Ночлег в таком отеле дарит необычный опыт / Фото Free Spirit Spheres

Смотрите видеообзор отеля

Любопытно. Ночь в одной из таких сфер стоит около 300 долларов за двоих. Детей в отель не пускают ввиду безопасности. Сюда могут попасть гости старше 16 лет.

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