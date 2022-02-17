Жить в сказке: компания Disney объявила о строительстве собственных городков

Всемирно известная компания Disney теперь будет создавать не только тематические парки. Фанатам предлагают кардинально новый проект Storyliving by Disney.

Storyliving – маленькие городки для тех, кто хочет получать удовольствие от жизни. Проект будет объединять очарование небольшого города, курортную зону и интересные детали от Disney. Первым реализуют проект городка Котино, расположенный в калифорнийской долине Коачелла.

Интересно Неделя любви: дополнительные скидки до 40% на туры в популярные страны

Жителям предлагают разные развлечения



Вокруг городка расположены красивые горы / Изображение Disney

Эту локацию для реализации первого города в проекте выбрали не зря. У Уолта Диснея и его семьи был дом в этом живописном районе, окруженном горами и пальмами.



Изюминкой города станет водная зона / Изображение Disney

Желающие приобрести жилье в Disney смогут выбирать между отдельными особняками, домами на одну семью и кондоминиумами – многоквартирными домами. В каждом городе будет несколько районов для жителей старше 55 лет.



Покупателям жилья предложат немало интересных бонусов / Изображение Disney

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.

В Котино будет своеобразный "оазис" с пляжной зоной. Жителям будут доступны водные виды спорта. Туристам предложат остановиться в пляжной гостинице на берегу, посетить рестораны и район с развлечениями.



Гостям предложат множество развлечений / Изображение Disney

Что известно о компании Disney

The Walt Disney Company – один из самых больших медиаконгломератов в мире. В 1923 году братья Уолтер и Рой Диснеи основали небольшую анимационную студию. Проект стал настолько успешным, что сейчас компания является владельцем 11 тематических парков развлечений, 2 аквапарков, одной из самых крупных голливудских студий и нескольких сетей телерадиовещания.

Источник: The Walt Disney Company – один из самых больших медиаконгломератов в мире. В 1923 году братья Уолтер и Рой Диснеи основали небольшую анимационную студию. Проект стал настолько успешным, что сейчас компания является владельцем 11 тематических парков развлечений, 2 аквапарков, одной из самых крупных голливудских студий и нескольких сетей телерадиовещания.Источник: Википедия

Вам понравится Яркий шар на дереве: в Канаде туристам предлагают ночь в сказочном отеле

Интересная история об Эйфелевой башне: смотрите видео