Жити в казці: компанія Disney оголосила про будівництво власних містечок

Storyliving – маленькі містечка для тих, хто хоче отримувати задоволення від життя. Проєкт буде проєднувати в собі чарівність невеликого міста, курортну зону та цікаві деталі від Disney. Першим реалізують проєкт містечка Котіно, що у каліфорнійській долині Коачелла.
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Мешканцям пропонують різні розваги
Довкола містечка розташовані красиві гори / Зображення Disney
Цю локацію для реалізації першого міста з проєкту обрали недарма. Волт Дісней та його родина мали будинок у цьому мальовничому районі, що оточений горами та пальмами.
Родзинкою міста стане водна зона / Зображення Disney
Охочі придбати житло у Disney зможуть обирати між окремими особняками, будинками на одну родину та кондомініумами – багатоквартирними будинками. У кожному містечку буде кілька районів для мешканців старше 55 років.
Покупцям житла запропонують чимало цікавих бонусів / Зображення Disney
У Котіно буде своєрідна "оаза" із пляжною зоною. Мешканцям будуть доступні водні види спорту. Туристам запропонують зупинитися в пляжному готелі на березі, відвідати ресторани та район з розвагами.
Гостям запропонують безліч розваг / Зображення Disney
Що відомо про компанію Disney
The Walt Disney Company – один із найбільших медіаконгломератів у світі. У 1923 році брати Волтер і Рой Діснеї заснували невелику анімаційну студію. Проєкт став настільки успішним, що зараз компанія є власником 11 тематичних парків розваг, 2 аквапарків, однієї з найбільших голлівудських студій та кількох мереж телерадіомовлення.
Джерело: Вікіпедія
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