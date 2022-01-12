Якщо дізнатися інформацію про країну заздалегідь, то можна суттєво зекономити під час відпустки. Розповідаємо, як бюджетно відпочити в ОАЕ.

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Як зекономити на готелі

Важко повірити, але в Дубаї є недорогі хостели. Вони дуже схожі на європейські: тут є спільні кімнати на кілька гостей, душ, вбиральня, кухня та місця загального користування.

Вартість проживання:

Ліжко в хостелі обійдеться від 14 доларів.

Недорогий номер в готелі від 30 доларів.

Стандартний двомісний номер – від 46 доларів.

Номер "люкс" – понад 100 доларів.

Оренда апартаментів обійдеться від 60 доларів за добу.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Як зекономити на їжі

У Дубаї є чимало ресторанів, але переважна більшість із них – зовсім не бюджетні. Тим, хто хоче зекономити, радять купувати продукти й готувати самостійно, або ж відвідувати фастфуд.



Щоб зекономити на їжі, обирайте недорогі місцеві страви / Фото Unsplash

Втім, можна купувати недорогі національні страви:

Шаурма – близько 2 доларів.

Рис з куркою – від 6 доларів.

Мікс морепродуктів – від 25 доларів.

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Як зекономити на екскурсіях

Бурдж Халіфа

Ця споруда є найвищою у світі й чимало туристів хочуть на неї піднятися. Якщо теж про це мрієте, не купуйте квиток на оглядовий майданчик при вході. Там він коштує 109 доларів.

Придбайте вхідний квиток в інтернеті за кілька днів до візиту. Він обійдеться 34 долари. Але спочатку перевірте погоду – в Дубаї часто буває туман або пилова завіса – тоді вам не вдасться помилуватися панорамою міста.



Деякі розваги в Дубаї доступні безкоштовно / Фото Unsplash

Дубай Молл

Це найбільший торговий центр міста. Неодмінно зайдіть сюди, навіть якщо не плануєте нічого купувати. Тут є туристична принада – гігантський акваріум, що занесений до Книги рекордів Гіннеса.

Вхід в частину торгового центру, де розташований акваріум, коштує 13 доларів. Однак ним можна помилуватися безкоштовно з торгового залу.

Музичний фонтан

Ця розвага є безкоштовною. Щовечора тут відбуваються неймовірні світло-музичні шоу з великою кількістю спецефектів.