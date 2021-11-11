Щоб насолоджуватися відпочинком у новій країні, потрібно витратити деякий час та дізнатися правила поведінки й місцеві особливості. Ці поради дадуть вам загальне уявлення про правила поведінки в Туреччині й допоможуть не потрапити у неприємну ситуацію на відпочинку.

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Готелі

Якщо ви мрієте про спокій та тишу на відпочинку, обирайте невеликі готелі або апартаменти в оренду. Якщо ж вам хочеться нових знайомств, розваг та дискотек, звертайте увагу на великі готелі із серйозною розважальною програмою та анімацією.



Тим, хто любить розваги, підійдуть великі готелі / Фото Unsplash

Перед тим, як забронювати готель, уважно читайте відгуки туристів на ресурсах типу Booking.com. Адже фото готелю можуть не відповідати тому, що ви побачите на місці.

Великі готелі часто схожі на цілі містечка з власною інфраструктурою. Попри це, постарайтеся подивитися щось і за межами готелю – адже Туреччина багато чудовими архітектурними та природніми об'єктами.

Гроші

В Туреччині ходять ліри: одна ліра коштує приблизно 2,6 українських гривень.

Обміняти гроші можна:

у державних банках.

в спеціальних обмінниках-банкоматах, що працюють цілодобово.

в офіційних обмінних пунктах, яких чимало на вулицях міст.

на рецепції у готелі.

Чайові



В Туреччині заведено залишати чайові / Фото Unsplash

В туристів, які приїжджають до країни уперше, часто виникають питання, чи залишати чайові за хороше обслуговування.

В Туреччині, як і в багатьох країнах, заведено залишати чайові. Зазвичай вони складають 10 відсотків від суми в чеку. Також ви можете віддячити шоферу автобуса, покоївці, яка прибирає ваш номер, працівникам готелю. Зазвичай такі чайові невеликі та дорівнюють 1 – 5 доларам.

Безпека

Туреччина – безпечна країна, де можна розслабитися та спокійно відпочивати. Скрізь є багато поліції, яка стежить за порядком.



Важливо дізнатися правила безпеки перед поїздкою до нової країни / Фото Unsplash

Місцеві мешканці ставляться до туристів доброзичливо.

Однак не потрібно забувати про власну безпеку: завжди стежте за своїми речами, під час перебування у натовпі тримайте гроші та цінності в безпечному місці.

У великих містах, наприклад, в Стамбулі, є райони, в які не радять ходити туристам: Tarlabaşı та Kasımpaşa. Обов'язково дізнайтеся, куди краще не йти, якщо плануєте прогулянку.

До теми Що робити в Туреччині у холодну пору року: ідеї для зимового відпочинку

Як і в багатьох країнах світу, в Туреччині довірливих туристів можуть обманути: тому завжди перевіряйте решту, яку вам дають під час покупок.



Перебувати в купальнику краще тільки на пляжі або біля басейну / Фото Unsplash

Також туристам не радять ходити містом у відвертому одязі або в купальнику. На це є кілька причин: