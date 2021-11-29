Що робити, щоб під час польоту не закладало вуха: поради від стюардеси

Закладеність вух під час польоту – доволі часта проблема подорожувальників, що найчастіше трапляється під час зльоту та посадки літака. Це реакція на різницю тиску в організмі та зовнішньому середовищі.

Але можна спробувати уникнути цього неприємного відчуття. Своїми секретами у тіктоці поділилася стюардеса Вікторія Лі, якій доводиться боротися із закладеністю вух у кілька разів частіше, ніж пересічним мандрівникам.

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Вона дала своїм підписникам 4 поради, які мали б допомогти впоратися із цією проблемою. Найперша і найрозповсюдженіша – пожувати чи посмоктати щось в період різкої зміни атмосферного тиску.

Жувальна гумка або льодяники дійсно допомагають під час зльоту чи посадки,

– поділилася стюардеса.

Також Вікторія сказала, що їй допомагають певні ліки для очищення носових пазух та зняття набряку. Вона використовує спрей для носа чи ліки проти застуди перед зльотом та приземленням.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких ліків необхідно порадитися з лікарем.

За словами стюардеси, якщо у польоті вуха все-таки заклало, а після приземлення не стало краще, на допомогу прийде душ чи ванна. Вона рекомендує набрати ванну гарячої води або ж приймати якомога гарячіший душ протягом 10 хвилин.

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Насамкінець Вікторія сказала, що якщо ця проблема переслідує вас часто або ж після перельоту вам тривалий час не вдається позбутися від закладеності вух, необхідно звернутися до лікаря. Спеціаліст допоможе знайти інший спосіб полегшити політ.