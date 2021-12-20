Що взяти у ручну поклажу, щоб полегшити собі життя: лайфхаки бортпровідниць

20 грудня 2021 , 10:23
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Джерело:

The Sun

Збирати речі у подорож, особливо, якщо ви мандруєте лише з ручною поклажею буває непросто. Складнощів додають й обмеження щодо ваги багажу та кількості рідини, яку можна взяти з собою на борт літака.

Корисним лайфхаком, щоб спакувати сумку компактніше та не вийти за дозволені параметри, поділилися колишні бортпровідниці.

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Про те, що потрібно переливати рідкі продукти з великих місткостей у маленькі пляшечки, мабуть, знають всі. Але не кожен, аби зменшити кількість рідини, використовує тверді засоби гігієни. Серед таких аналогів – тверді шампуні, кондиціонери для волосся та мило замість гелю для душу. 

Такі засоби мають чимало переваг – їхня кількість не обмежується авіакомпаніями, вони компактніші, екологічніші та точно не розіллються у сумці, забруднивши інші речі. Крім того, так ви зможете взяти більше необхідних рідин. 

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Інші поради для пакування багажу

  • Використовуйте простір ефективно – спідню білизну можна об'єднати зі шкарпетками та іншим одягом, а не складати окремо. 
  • Беріть максимально легке та універсальне взуття. 
  • Складіть капсульний гардероб, в якому усі елементи одягу пасуватимуть один до одного. 

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Автор: Софія Гусєва