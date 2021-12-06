Чимало традицій виникло у японців через те, що вони живуть на острові. Тут не дуже багато простору, тому доводиться шукати ергономічні варіанти: наприклад, облаштування парковок.

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Їсти сирі яйця тут безпечно

У меню кафе вам запропонують страви з сирими яйцями: наприклад, салат із жовтком.

Тут можна "орендувати" хлопця чи дівчину



У Японії можна "взяти в оренду" майже усю родину / Фото Unsplash

В Японії цілком нормально піти на побачення із людиною, яка робить це за гроші. В країні дуже поширені послуги "дружини", "чоловіка" або "хлопця" чи "дівчини" на годину – тут можна "взяти в оренду" цілу родину.

В Японії важко знайти сміттєві баки

Серед японців заведено забирати сміття із собою додому, де його ретельно відсортують та віддадуть на перероблення. Навіть попіл від цигарок місцеві мешканці намагаються струшувати в кишенькові попільнички.

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Цікаві парковки

Для економії місця в країні поширені двоповерхові парковки – коли машина знизу ховається під землю. Також тут є парковки, на яких машини підіймаються під стелю. Натискаючи на кнопку, можна опустити власний автомобіль – і тоді на ньому можна їхати.



Парковка, що крутиться / Скриншот з відео

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Тут нормально ходити до ресторану на самоті

У японців немає упереджень щодо людей, які відвідують заклади без компанії.



Сидіти в ресторані на самоті тут цілком звично / Фото Unsplash

Дивіться відео про те, які речі в Японії вважають цілком прийнятними

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