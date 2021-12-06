Многие традиции возникли у японцев из-за того, что они живут на острове. Здесь не очень много пространства, поэтому приходится искать эргономичные варианты: например, обустройства парковок.

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Есть сырые яйца здесь безопасно

В меню кафе вам предложат блюда с сырыми яйцами: например салат с желтком.

Здесь можно "арендовать" парня или девушку



В Японии можно "взять в аренду" почти всю семью / Фото Unsplash

В Японии вполне нормально пойти на свидание с человеком, делающим это за деньги. В стране очень распространены услуги "жены", "супруга", "парня" или "девушки" на час – здесь можно "взять в аренду" целую семью.

В Японии тяжело найти мусорные баки

Среди японцев принято забирать мусор с собой домой, где его тщательно отсортируют и отдадут на переработку. Даже пепел от сигарет местные жители пытаются стряхивать в карманные пепельницы.

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Интересные парковки

Для экономии места в стране распространены двухэтажные парковки – когда машина снизу прячется под землю. Также здесь есть парковки, на которых машины поднимаются под потолок. Нажимая кнопку, можно опустить собственный автомобиль – и тогда на нем можно ехать.



Крутящаяся парковка / Скриншот с видео

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Здесь нормально ходить в ресторан в одиночестве

У японцев нет предубеждений по поводу людей, которые посещают заведения без компании.



Сидеть в ресторане в одиночестве здесь вполне привычно / Фото Unsplash

Смотрите видео о том, какие вещи в Японии считают вполне приемлемыми