Многие традиции возникли у японцев из-за того, что они живут на острове. Здесь не очень много пространства, поэтому приходится искать эргономичные варианты: например, обустройства парковок.
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Есть сырые яйца здесь безопасно
В меню кафе вам предложат блюда с сырыми яйцами: например салат с желтком.
Здесь можно "арендовать" парня или девушку
В Японии можно "взять в аренду" почти всю семью / Фото Unsplash
В Японии вполне нормально пойти на свидание с человеком, делающим это за деньги. В стране очень распространены услуги "жены", "супруга", "парня" или "девушки" на час – здесь можно "взять в аренду" целую семью.
В Японии тяжело найти мусорные баки
Среди японцев принято забирать мусор с собой домой, где его тщательно отсортируют и отдадут на переработку. Даже пепел от сигарет местные жители пытаются стряхивать в карманные пепельницы.
Интересные парковки
Для экономии места в стране распространены двухэтажные парковки – когда машина снизу прячется под землю. Также здесь есть парковки, на которых машины поднимаются под потолок. Нажимая кнопку, можно опустить собственный автомобиль – и тогда на нем можно ехать.
Крутящаяся парковка / Скриншот с видео
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Здесь нормально ходить в ресторан в одиночестве
У японцев нет предубеждений по поводу людей, которые посещают заведения без компании.
Сидеть в ресторане в одиночестве здесь вполне привычно / Фото Unsplash
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