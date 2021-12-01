Улудаг – гірськолижний курорт, розташований в провінції Бурса, що на північному заході Туреччини. Тут зима розпочалася за календарем – вночі на курорті випав сніговий покрив.
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Вранці люди побачили засніжену землю
Сніг не тане, а висота покриву становить близько 10 сантиметрів. Також в регіоні сильний туман – це можна побачити на веб-камерах, що встановлені на курорті.
Регіон накрив сніг та сильний туман / Скриншот з веб-камери
Мешканці чекали на цей снігопад дуже довго. Про це повідомив порталу Dip менеджер одного з місцевих об'єктів Екрем Аджар.
Ми дуже схвильовані. Такий же снігопад очікується у вихідні дні. Якщо висота снігового покриву збільшиться ще на 15 – 20 сантиметрів, буде ще краще. Потроху розпочнеться туристичний сезон, – розповів Аджар.
Місцеві мешканці зраділи снігу / Скриншот з веб-камери
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У чому переваги гірськолижних курортів Туреччини
- У більшості готелів ski-pass включений до вартості проживання.
- Туристи мають змогу поєднати катання та екскурсії дивовижними пам'ятками цієї країни.
- На турецьких курортах доступні ціни, велика кількість розваг і майже не буває скупчень відпочивальників.