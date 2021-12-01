Улудаг – гірськолижний курорт, розташований в провінції Бурса, що на північному заході Туреччини. Тут зима розпочалася за календарем – вночі на курорті випав сніговий покрив.

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Вранці люди побачили засніжену землю

Сніг не тане, а висота покриву становить близько 10 сантиметрів. Також в регіоні сильний туман – це можна побачити на веб-камерах, що встановлені на курорті.



Регіон накрив сніг та сильний туман / Скриншот з веб-камери

Мешканці чекали на цей снігопад дуже довго. Про це повідомив порталу Dip менеджер одного з місцевих об'єктів Екрем Аджар.

Ми дуже схвильовані. Такий же снігопад очікується у вихідні дні. Якщо висота снігового покриву збільшиться ще на 15 – 20 сантиметрів, буде ще краще. Потроху розпочнеться туристичний сезон, – розповів Аджар.



Місцеві мешканці зраділи снігу / Скриншот з веб-камери

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