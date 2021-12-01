Улудаг – горнолыжный курорт, который расположен в провинции Бурса на северо-западе Турции. Здесь зима началась по календарю – ночью на курорте выпал снежный покров.

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Утром люди увидели заснеженную землю

Снег не тает, а высота покрова составляет около 10 сантиметров. Также в регионе сильный туман – это можно увидеть на веб-камерах, установленных на курорте.



Регион накрыл снег и сильный туман / Скриншот с веб-камеры

Жители ждали этого снегопада очень долго. Об этом сообщил порталу Dip менеджер одного из местных объектов Экрем Аджар.

Мы очень взволнованы. Такой же снегопад ожидается в выходные дни. Если высота снежного покрова увеличится еще на 15 – 20 сантиметров, будет еще лучше. Понемногу начнется туристический сезон, – рассказал Аджар.



Местные жители обрадовались снегу / Скриншот с веб-камеры

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