Улудаг – горнолыжный курорт, который расположен в провинции Бурса на северо-западе Турции. Здесь зима началась по календарю – ночью на курорте выпал снежный покров.
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Утром люди увидели заснеженную землю
Снег не тает, а высота покрова составляет около 10 сантиметров. Также в регионе сильный туман – это можно увидеть на веб-камерах, установленных на курорте.
Регион накрыл снег и сильный туман / Скриншот с веб-камеры
Жители ждали этого снегопада очень долго. Об этом сообщил порталу Dip менеджер одного из местных объектов Экрем Аджар.
Мы очень взволнованы. Такой же снегопад ожидается в выходные дни. Если высота снежного покрова увеличится еще на 15 – 20 сантиметров, будет еще лучше. Понемногу начнется туристический сезон, – рассказал Аджар.
Местные жители обрадовались снегу / Скриншот с веб-камеры
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В чем преимущества горнолыжных курортов Турции
- В большинстве отелей ski-pass включен в стоимость проживания.
- Туристы могут совместить катание и экскурсии по удивительным достопримечательностям этой страны.
- На турецких курортах доступные цены, большое количество развлечений и почти не бывает скоплений туристов.