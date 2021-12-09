Химерні форми, ліс із колон всередині та стиль, не схожий на жоден інший храм у світі – ось чим відоме творіння геніального архітектора Антоніо Гауді. Костел досі будують, втім, це не заважає йому бути перлиною іспанської архітектури.

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Що відомо про Саґрада Фамілія

Друга назва – Храм Святого Сімейства. Цей величний костел розташований у Барселоні, Іспанія. Проєкт церкви створив архітектор Франсіско дель Вільяр. А через рік після початку будівництва зодчого замінили на Антоніо Ґауді. Будівництво храму триває й досі, а фінансують його виключно коштом католицької громади.

Джерело: Друга назва – Храм Святого Сімейства. Цей величний костел розташований у Барселоні, Іспанія. Проєкт церкви створив архітектор Франсіско дель Вільяр. А через рік після початку будівництва зодчого замінили на Антоніо Ґауді. Будівництво храму триває й досі, а фінансують його виключно коштом католицької громади.Джерело: Вікіпедія

Костел будують понад 100 років

Будівництво Саґрада Фамілія розпочалося у 1882 році. Воно проводиться й досі – отже, роботи тривають вже майже 130 років.

Антоніо Гауді знав, що костел не буде завершений за його життя. Однак це мало хвилювало архітектора. Він казав, що його "клієнт нікуди не поспішає".



Костел має стати найвищим храмом у Європі / Фото Unsplash

Спершу побудували школу

Перед будівництвом костелу поруч звели школу. Її назвали "Школа Святого Сімейства". У цій будівлі мали навчатися діти будівельників, які працювали над костелом.

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Тут похований Гауді

Архітектор, який зробив відомий на весь світ костел, похований усередині свого дітища. Гробниця зодчого розташована на підземному рівні Храму Святого Сімейства.

Архітектор надихався природою

І зовнішнє, і внутрішнє оздоблення запозичене у форм, які має природа. Наприклад, колони всередині костьолу нагадують ліс. Вид різних елементів "деформується" в залежності від кута, під яким ви їх розглядаєте.

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Це буде найвища релігійна споруда у Європі

Запланована висота будівлі – 172,5 метра. Таким чином, у майбутньому Саґрада Фамілія перевершить Ульмский собор в Німеччині, що має висоту 161,5 метра.

Будівельників зобразили у камені



На стінах храму зобразили будівельників / Фото Great value vacations

На стінах Саґрада Фамілія можна знайти колекцію облич, що витесані з каменю. Це посмертні маски будівельників, а також почесних громадян Барселони.

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