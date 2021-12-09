Причудливые формы, лес из колонн внутри и стиль, не похожий ни на один другой храм в мире – вот чем известно творение гениального архитектора Антонио Гауди. Костел еще строят, впрочем, это не мешает ему быть жемчужиной испанской архитектуры.

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Что известно о Саграда Фамилия

Второе название – Храм Святого Семейства. Этот величественный костёл расположен в Барселоне, Испания. Проект церкви создал архитектор Франсиско дель Вильяр. А через год после начала строительства зодчего заменили на Антонио Гауди. Строительство храма продолжается до сих пор, а финансируют его исключительно на средства католической общины.

Источник: Википедия

Костел строят более 100 лет

Строительство Саграда Фамилия началось в 1882 году. Оно продолжается до сих пор – значит, работы длятся уже почти 130 лет.

Антонио Гауди знал, что костел не будет завершен при его жизни. Однако это мало тревожило архитектора. Он говорил, что его "клиент никуда не торопится".



Костел должен стать самым высоким храмом в Европе / Фото Unsplash

Сначала построили школу

Перед строительством костела рядом построили школу. Ее назвали "Школа Святого Семейства". В этом здании должны были учиться дети строителей, работавших над костелом.

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Здесь похоронен Гауди

Архитектор, создавший известный на весь мир костёл, похоронен внутри своего детища. Гробница зодчего расположена на подземном уровне Храма Святого Семейства.

Архитектор вдохновлялся природой

И внешнее, и внутреннее убранство взято у форм, которые создала природа. К примеру, колонны внутри костела напоминают лес. Вид разных элементов "деформируется" в зависимости от угла, под которым вы их рассматриваете.

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Это будет самое высокое религиозное сооружение в Европе

Планируемая высота здания – 172,5 метра. Таким образом, в будущем Саграда Фамилия превзойдет Ульмский собор в Германии, имеющий высоту 161,5 метра.

Строителей изобразили в камне



На стенах храма изобразили строителей / Фото Great value vacations

На стенах Саграда Фамилия можно найти коллекцию лиц, вытесанных из камня. Это посмертные маски строителей и почетных граждан Барселоны.