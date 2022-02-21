Стародавня вечірка: в Туреччині знайшли мозаїку із зображенням танців, що має вік 1500 років

Під час розкопок на південному сході Туреччини археологи розкопали мозаїку площею 50 квадратних метрів. Там можна розгледіти жінок, які танцюють та розважаються під музику.

Розкопки проводять у турецькій провінції Кахраманмараш. Археологи знайшли залишки архітектурних споруд віком близько 1500 років, а також стародавні лазні та мозаїку.

Цікаво До Греції за спокійним відпочинком: переваги готелю ALEXANDROS PALACE HOTEL & SUITES 5*

Сцена перед полюванням

Мозаїка площею 50 квадратних метрів, ймовірно, зображує сцену перед полюванням. Люди на полотні бенкетують. Окрему увагу приваблюють 3 жінки, які танцюють.



Мозаїка зображує сцену перед полюванням / DHA Photo

Археологи вважають, що ця мозаїка є частиною панелі з 3 сцен полювання. 2 з панелей вже знайшли у 2015 році.

Загалом на території Кахраманмараш було знайдено 20 мозаїк, що пов'язані з римськими віллами життям місцевої еліти та воєначальників.

Історія міста

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.на найпопулярніші напрямки.

Археологи досліджують руїни стародавнього міста з 2007 року. Тоді його випадково знайшли під час незаконних розкопок.

Територія міста складає 140 гектарів. Стародавнє поселення багато разів переходило з рук в руки: ним володіли хети, урарти, ассирійці, перси, македонці й царі Селевкіди.



Увагу вчених привабили танцюючі жінки / DHA Photo

Згодом місто завоювали римляни й назвали його Каесара Германіка на честь імператора Гая Цезаря Августа Германіка.

Вам сподобається За межами All Inclusive: 15 цікавих фото, які покажуть Єгипет з іншого боку

Зрештою, місто опинилося під контролем арабів у 645 році. Нові правителі назвали місто Мараш. Кілька разів його руйнували під час хрестових походів. Однак остаточно історія міста завершилася 1500 років тому – його поховали під землю сильні зсуви.

Дізнайтеся цікаві факти про фортецю Тустань: дивіться відео