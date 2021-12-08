Стюардеса назвала 5 особливостей її роботи, які можуть вас здивувати

Професію бортпровідників нерідко романтизують, але усі нюанси відомі лише її представникам. У цій роботі, як і в будь-якій іншій є чимало особливостей.

Про деякі з них не знають навіть ті люди, що планують податися у цю професію. Однією з них була й стюардеса Мерм Ві, яку на початку її кар'єри напрочуд здивували певні деталі роботи.

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Бортпровідникам не платять за час "на землі"

Коли Мерм вперше приєдналася до екіпажу, вона думала, що зарплатня нараховуватиметься їй з тієї хвилини, коли вона зайде до літака, проте це не так.

Насправді стюардесам платять лише за час, проведений у фактичному польоті, тобто відлік починається тоді, коли колеса літака відриваються від землі. Це означає, що час посадки пасажирів, коли екіпаж готується до польоту, допомагає подорожувальникам зайняти місця та скласти багаж, не оплачується.

Екіпаж може здійснювати до 5 рейсів на день

Мерм й подумати не могла, що вона працюватиме більше, ніж у 3-х рейсах в один день. Натомість, залежно від авіакомпанії, екіпаж здійснює до 5 таких перельотів.

Звісно, й у цьому є певні технічні нюанси. Члени екіпажу мають працювати відповідну кількість годин, аби усе відповідало нормам трудового законодавства.

Вони отримують зарплатню, коли літають як пасажири

Бортпровідники отримують гроші, навіть коли не працюють на рейсі, а летять як пасажир. Це називають "перекиданням".

На відміну від робочих поїздок, стюардеса може бути навіть не в формі. Але якщо з членом екіпажу, який працює на рейсі, щось трапиться, наприклад він захворіє, – бортпровіднику-пасажиру доведеться зайняти його місце.

Бортпровідники мають зручний графік

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Стюардеси мають змогу підлаштувати графік під себе / Фото Freepik

Більшість людей думають, що бортпровідники майже не бувають вдома, і практично весь час проводять на роботі. Але насправді ця професія дозволяє комфортно маневрувати між роботою та особистим життям.

Мерм обрала для себе формат одноденних поїздок, тобто майже щовечора вона повертається додому. Окрім того, вона може помінятися рейсами з кимось з колег, щоб отримати додатковий вихідний.

Але це можливо не у всіх авіакомпаніях. У деяких з них на чіткий графік можна перейти лише через певний час роботи "в резерві". У такі дні бортпровідників можуть викликати на рейс у будь-який момент, тож це доволі напружена робота.

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Вони не живуть у 5-зіркових готелях

За словами Мерм, перед початком її роботи, вона уявляла, що в перервах між рейсами екіпаж зупиняється лише у 5-зіркових готелях. Насправді ж бортпровідникам надають простіше житло. Часто їм трапляються досить хороші готелі, але іноді можна зустрітися і з тарганом у номері.

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