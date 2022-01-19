Серед цікавинок будуть меблі, виготовлені з крісел бізнес-класу, вікон кабіни та багажних відсіків. Окрім того, мандрівникам запропонують одяг, сумки й гаманці з рятувальних жилетів, білизну із чохлів для подушок тощо.
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Меблі з крісел літака / Фото Singapore Airlines
До лінійки увійдуть також простирадла, ковдри, подушки, та набори посуду. Їх виготовили з пластикових чашок і тарілок, що вийшли з експлуатації. А з тканини для сидінь також виготовляють сумки.
Ця ініціатива стала частиною екологічного проєкту Upcycling SIA. У межах проєкту переробляють та дають друге життя матеріалам для літаків. З них створюють як корисні побутові речі, так і витвори мистецтва.
Сумка з рятувального жилету / Фото Singapore Airlines
Також покупцям запропонують вироби з колекції Designed by Singapore Airlines. Сюди увійшли брелоки, виготовлені з фюзеляжу літака та сумки з оранжевих жилетів.
Придбати авіаційну продукцію можна буде в інтернет-магазинах.
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