Среди интересностей будет мебель, изготовленная из кресел бизнес-класса, окон кабины и багажных отсеков. Кроме того, путешественникам предложат одежду, сумки и кошельки из спасательных жилетов, белье из чехлов для подушек и так далее.
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Мебель из кресел самолета / Фото Singapore Airlines
В линейку войдут также простыни, одеяла, подушки и наборы посуды. Их изготовили из пластиковых чашек и вышедших из эксплуатации тарелок. А из ткани для сидений также сделают сумки.
Эта инициатива стала частью экологического проекта Upcycling SIA. В рамках проекта перерабатывают и дают вторую жизнь материалам для самолетов. Из них производят как полезные бытовые вещи, так и произведения искусства.
Сумка из спасательного жилета / Фото Singapore Airlines
Также покупателям будут предложены изделия из коллекции Designed by Singapore Airlines. Сюда вошли брелоки, сделанные из фюзеляжа самолета и сумки из оранжевых жилетов.
Купить авиационную продукцию можно будет в интернет-магазинах.
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