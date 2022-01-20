Брудні кімнати

Хоч ця проблема характерніша для недорогих готелів, однак бруд в кімнатах може спіткати мешканців майже будь-якого готелю. Часто прибиральники та покоївки в готелі не мають достатньо часу, щоб помити та продезинфікувати усі предмети в номері.

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Відсутність гарячої води

Така проблема може спіткати мешканців певної кімнати або готелю вцілому. Якщо води немає тільки вашій кімнаті, ви можете просити переселити вас у номер, де вона є.

Непривітний персонал

Нерідко гості вступають у суперечки з працівниками готелю стосовно якості сервісу. У таких суперечках важливо пам'ятати про ввічливість та аргументованість своїх слів.

"Сюрпризи" в кімнаті

Іноді гості можуть знайти у своєму номері сліди перебування попередніх мешканців: забуті речі на полицях, сміття в корзині чи навіть чуже волосся. Кожен із таких сюрпризів свідчить, що номер прибирали недостатньо ретельно.

Незручні кімнати

Гості нерідко скаржаться на старі матраци, погану якість постільної білизни й навіть низьку якість освітлення.

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Погана їжа

Туристи часто не очікують багато від готельної їжі. Однак трапляються скарги на низьку якість продуктів або те, що вони були зіпсовані, на відсутність чаю або кави на сніданку.

Також частою скаргою є те, що не всім туристам вистачає порції тієї або іншої страви під час загального сніданку чи вечері.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.