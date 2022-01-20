Грязные комнаты

Хотя эта проблема более характерна для недорогих отелей, однако грязь в комнатах может случиться с жителями почти любой гостиницы. Часто уборщики и горничные в отеле не имеют достаточно времени, чтобы помыть и продезинфицировать все предметы в номере.

Читайте также Отдых в Египте: особенности каждого из главных курортов популярной страны

Отсутствие горячей воды

Такая проблема может постигнуть жителей определенной комнаты или гостиницы в целом. Если воды нет только в вашей комнате, вы можете просить переселить вас в номер, где она есть.

Неприветливый персонал

Нередко гости вступают в споры с работниками гостиницы по поводу качества сервиса. В таких спорах важно помнить об вежливости и аргументированности своих слов.

"Сюрпризы" в комнате

Иногда гости могут найти в своем номере следы пребывания предыдущих жителей: забытые вещи на полках, мусор в корзине или даже чужие волосы. Каждый из таких сюрпризов свидетельствует о том, что номер убирали недостаточно тщательно.

Неудобные комнаты

Гости нередко жалуются на старые матрасы, плохое качество постельного белья и даже низкое качество освещения.

К теме Любители вечеринок и хитрецы: 5 типов туристов, которые бесят работников отелей

Плохая еда

Туристы часто не ожидают многого от гостиничной еды. Однако попадаются жалобы на низкое качество продуктов или то, что они были испорчены, на отсутствие чая или кофе на завтраке.

Частой жалобой является то, что не всем туристам хватает порции того или иного блюда во время общего завтрака или ужина.