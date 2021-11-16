Теплі краї: 8 чудових місць, де можна перезимувати чи працювати віддалено

Якщо ви давно мрієте проводити зиму в теплому місці біля моря – не відмовляйте собі в цьому задоволенні. Дізнайтеся про держави, що чудово підходять на проживання протягом кількох місяців.

Серед українців усе популярнішим стає тренд проводити зиму подалі від снігу та холоду. Наші співвітчизники обирають для цього як екзотичні країни, так і курорти зовсім неподалік України. Дізнайтеся, де можна недорого провести зиму в теплому кліматі біля моря.

Читайте також Зимова подорож до Туреччини: чому варто поїхати в Каппадокію і як обрати тур

Грузія, Батумі



Батумі / Фото Unsplash

Температура взимку у Батумі становить близько 20 градусів. Тут можна орендувати житло за 300 євро на місяць. Перевагою Грузіє є те, що тут невелика різниця в часі з Україною – усього 1 година. Це дозволить комфортно працювати з українськими офісами.

Іспанія, Канари



Канари / Фото Unsplash

Житло на Канарах обійдеться приблизно 400 доларів на місяць. Різниця в часі з Україною складає 2 години. Взимку тут достатньо тепло – температура рідко опускається нижче 20 градусів.

Португалія



Португалія / Фото Unsplash

Взимку у Португалії трохи холодніше, ніж у попередніх країнах. Температура тут становить близько 15 градусів. Вартість житла 400 – 500 євро на місяць, різниця в часі з Україною – 2 години.

Попри те, що погода в Португалії не зовсім "тропічна", взимку тут можна подорожувати й досліджувати численні пам'ятки цієї дивовижної країни.

Єгипет, Дахаб



Дахаб / Фото Unsplash

Орендувати житло у Дахабі можна від 280 євро на місяць. Температура тут рідко падає нижче 22 градусів, а різниця в часі з Україною – усього година. Клімат Єгипту дозволяє майже цілий рік засмагати й навіть купатися в морі – однак взимку тут можуть бути досить холодні вітри.

Туреччина, Аланія



Аланія / Фото Unsplash

Ціни на житло тут досить демократичні – від 250 євро на місяць. Взимку в Туреччині прохолодніше, ніж у популярному Єгипті – близько 18 градусів. Однак тут нерідко бувають сухі та теплі дні, коли можна ходити у футболці.

Кіпр



Кіпр / Фото Unsplash

Кіпр – популярний серед мандрівників, тому житло тут коштує дорожче. Воно обійдеться вам близько 600 – 800 євро на місяць. Температура повітря взимку тут становить близько 18 градусів, різниця в часі відсутня.

До теми Колоритна Африка: переваги морського відпочинку на острові Занзібар

Шрі-Ланка



Шрі-Ланка / Фото Unsplash

Улюблене місце "зимівників". Температура взимку тут ідеальна для курорту – понад 30 градусів, житло коштує досить дешево – від 150 євро на місяць.

Таїланд



Таїланд / Фото Unsplash

Ще одна країна, популярна серед туристів узимку. Температура тут також не опускається нижче 30 градусів, а житло можна орендувати за 300 євро на місяць.

З недоліків – велика різниця у часі, що складає 4 години.